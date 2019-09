La verità sul caso Harry Quebert/ Anticipazioni 11 settembre: la confessione (finale)

LA VERITÀ SUL CASO HARRY QUEBERT, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, mercoledì 11 settembre 2019, andranno in onda gli ultimi tre episodi della miniserie La verità sul caso Harry Quebert, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno l’ottavo, il nono e il decimo, ma prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove siamo arrivati ieri: Marcus (Ben Schnetzer) ha bisogno di sapere: possibile che Nola (Kristine Froseth) avesse una relazione con Stern (Colm Feore), il magnate e proprietario della casa di Harry (Patrick Dempsey)? Raggiunge il carcere ancora una volta per chiedere allo scrittore se Nola gli abbia mai raccontato di una storia con Stern. Con queste nuove rivelazioni, Marcus invia una prima parte del suo manoscritto all’editore e riceve un’offerta milionaria.

Nel passato, Harry accetta l’invito ad una serata di beneficienza e trova sul bagno una scritta con degli insulti nei suoi confronti. Realizza anche che è ormai rimasto senza soldi: dovrà lasciare il paese entro breve e Nola non potrà seguirlo. Nola parla con Stern e gli riferisce dei problemi di Harry: l’autista Luther (Joshua Close) nota una forte somiglianza fra lei e l’ex fidanzata. Chiede quindi a Strn la possibilità di ritrarla. Nel presente, Marcus convince il detective a interrogare di nuovo l’ex capo della Polizia: come mai non aveva indagato su Harry, dopo le rivelazioni di Tamara (Virginia Madsen) sulla relazione con Nola? Devastato dal cancro, l’uomo decide di dire la verità: un giorno la ragazzina lo ha sedotto, obbligandolo così a non rivelare nulla su Harry.

Nel passato, Luther scopre che Jenny (Tessa Mossey) ha un debole per Quebert e involontariamente le fa del male. L’autista invece inizia a sorvegliare lo scrittore, mentre Nola lo aiuta con la stesura del suo libro. Dopo essere stata picchiata dalla madre ancora una volta, Nola convince Harry a partire insieme. A libro finito, Harry e Nola organizzano la partenza, ma la ragazza scompare nel nulla. Nel presente, l’editore rivela a Marcus che il suo manoscritto è stato reso pubblico a causa di un attacco hacker. Anche se Harry viene rilasciato per assenza di prove, il suo rapporto con l’ex alunno si spezza. Quella stessa sera, qualcuno dà fuoco alla casa di Quebert. Indagando con il detective, Marcus risale fino alla sorella di Luther e scopre che Stern gli ha offerto un lavoro diversi anni dopo l’aggressione che lo ha sfigurato. Stern rivela inoltre che Luther era molto attratto da Nola e che si è lasciato convincere a lasciare che la ritraesse, in cambio di soldi per la ragazzina. Quando la situazione si fa pesante, Stern caccia Luther e l’autista se ne va: l’ex capo della Polizia nasconderà il ritrovamento del suo corpo nei giorni successivi alla scomparsa di Nola. Pratt però si suicida prima del nuovo interrogatorio.

ANTICIPAZIONI 11 SETTEMBRE 2019: FINALE DI STAGIONE DI LA VERITÀ SUL CASO HARRY QUEBERT

EPISODIO 8 – Seguendo una pista del tutto diversa, Marcus inizia a capire di essersi del tutto sbagliato e di aver tratto le conclusioni sbagliate. Indaga ancora su Luther, ma scopre grazie al padre di Nola la verità sulle ferite che la ragazza aveva sempre su tutto il corpo. Era davvero la madre a picchiarla? Uno spicchio del passato di Nola chiarirà le vere dinamiche della sua personalità.

EPISODIO 9 – Marcus ha ormai intuito che dietro Le origini del male c’è un altro segreto da svelare. Ancora in coppia con il Sergente, i due analizzano lo scambio di lettere fra Harry e Nola, consegnate dal Reverendo, per capire quale fosse il rapporto fra i due. Emerge una verità su Luther e la sua passione sfrenata per Nola, in cui rivedeva l’ex fidanzata e gli anni della giovinezza.

EPISODIO 10 – Quando le indagni sono ormai vicine a svelare il mistero, Jenny realizza di aver sempre avuto davanti agli occhi un dettaglio importante che coinvolge la sua intera famiglia. Che cosa è successo quella notte del ’75? Chi inseguiva Nola lungo i boschi e chi ha deciso di porre fine alla sua giovane vita? Allontanati i sospetti da Quebert, solo una confessione potrà far svanire le nuvole del giallo.



