La Versione di Fiorella anticipazioni 28 febbraio/ Ospiti Insinna e Jack Savoretti

Fiorella Mannoia terrà compagnia ai telespettatori dai Raitre con il suo appuntamento speciale de “La Versione di Fiorella”. Un programma delicato, profondo ed emozionante, con la musica che ci accompagna in un lungo viaggio tra presente e passato. Nella puntata di questa sera, lunedì 28 febbraio, ritroveremo uno dei volti più iconici della Rai, Flavio Insinna, ma anche il cantante Jack Savoretti per un’immersione nello sconfinato mondo della musica. E non solo.

Come sempre, ad accompagnare Fiorella Mannoia ci saranno l’autore e comico televisivo Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari. La Versione di Fiorella ci aspetta dunque con una nuova puntata ricca di ospiti e curiosità, come si intuisce dalle anticipazioni della puntata. Appuntamento su Raitre a partire dalle ore 23.15 circa.

La Versione di Fiorella anticipazioni 28 febbraio: ricorrenze e curiosità con Fiorella Mannoia

Musica, cultura e spettacolo. Con Fiorella Mannoia e i suoi ospiti non ci si può di certo annoiare, questa sera su Raitre. Da Flavio Insinna a Jack Savoretti, due personaggi apparentemente molto diversi ma in fondo non così lontani. Entrambi, insieme alla padrona di casa, contribuiranno con il loro vissuto a raccontare e reinterpretare eventi accaduti nello stesso giorno della messa in onda. Grande spazio, inevitabilmente, alla musica ma anche e soprattutto ai filmati di repertorio che come ogni lunedì saranno gli elementi principali del racconto della puntata. Fiorella Mannoia e i suoi ospiti sono pronti a cantare, suonare ed in un certo senso reinterpretare la storia da nuovi punti di vista e ripercorrerla battendo terreni inesplorati.

