Dal 14 giugno riapre l’Alta Via del Sale. Un tuffo tra storia, natura e sostenibilità tra Piemonte e Liguria. Un luogo imperdibile.

C’è una stradina sospesa tra le montagne, dove la storia militare incontra il silenzio dei crinali alpini e l’orizzonte si apre su paesaggi da togliere il fiato. È la Via del Sale, ex via militare d’alta quota che collega Liguria e Piemonte e che è pronta a riaprire al pubblico a partire dal 14 giugno 2025.

Ma non sarà un’apertura qualunque: accessi contingentati, giorni di visita esclusiva per bici e pedoni, prenotazioni obbligatorie e un occhio attento alla sostenibilità la rendono una delle ciclovie più affascinanti d’Italia.

Un percorso tra due regioni (e mille storie)

L’Alta Via del Sale si snoda lungo quello che un tempo era un tracciato strategico di collegamento tra i mare e l’entroterra, usato prima per il commercio (come suggerisce il nome) e poi a fini militari. Oggi, riconvertita in ciclovia e sentiero escursionistico, si estende tra Monesi di Triora (in Liguria) e Limone Piemonte offrendo un itinerario immerso nella natura delle Alpi del Mare.

A rendere unica questa via non è solo la bellezza paesaggistica. Bastano pochi chilometri per passare da pinete a praterie d’alta quota, da fortificazioni dimenticate a rifugi spartani. È un’esperienza che unisce sport, cultura e rispetto per l’ambiente.

Quando si può percorrere (e da dove si parte)

Il 14 giugno segna la riapertura ufficiale della tratta Monesi-Limone con partenza dal casello di Briga Alta e arrivo al rifugio di Don Barbera. Il secondo step arriverà il 21 giugno, con l’apertura del casello di Limone Piemonte che permetterà di completare l’intero tragitto.

La percorribilità è però parzialmente condizionata da due frane risalenti allo scorso anno. Per questo in alcuni punti sono stati installati semafori temporizzati, soprattutto tra le località Perla e Boaria. Qui la strettoia impone un’attesa. Il verde scatta ogni ora, con una finestra di attraversamento di dieci minuti. Pazienza e programmmazione saranno quindi fondamentali se decidete di mettervi in viaggio.

L’Alta Via del Sale non è accessibile liberamente. Per garantire un impatto minimo sull’ambiente e una fruizione del luogo più sicura, gli accessi motorizzati sono contingentati. Ogni giorno saranno ammessi 50 mezzi totali (45 su prenotazione online e 5 last-minute in loco) al costo di 15 euro. I fondi raccolti saranno reinvestiti nella manutenzione del percorso.

E per promuovere una mobilità più dolce, il martedì e il giovedì l’accesso sarà esclusivamente riservato a ciclisti e a escursionisti. Una iniziativa che premia chi sceglie un contatto diretto con la natura e che rende il tracciato ancor più affascinante per chi pedala tra i 1800 e i 2100 metri di quota.

Un percorso da vivere e rispettare

Pedalare o camminare sulla Via del Sale significa vivere un’immersione totale nella natura e nella biodiversità alpina. La si trova nel rumore delle marmotte, nel vento che taglia le creste, nella storia che si respira nei vecchi fortini in pietra e nelle mulattiere scavate nella roccia.

Prenotazioni e informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’Alta Via del Sale. Il consiglio è solo uno: se amate la montagna vera, quella che non ha bisogno di filtri e slogan, segnatevi queste date. E lasciatevi sorprendere.