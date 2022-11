La vita che verrà Herself/ Su Rai 3 il film con Clare Dunne

La vita che verrà Herself, film di Rai 3 diretto da Phyllida Lloyd

La vita che verrà Herself vain onda oggi, venerdì 25 novembre, a partire dalle ore 21.25 su Rai 3. Ci troviamo di fronte a un film drammatico prodotto in Gran Bretagna nel 2020 dalla BBC Films e diretto da Phyllida Lloyd. Il film è stato realizzato sfruttando diverse ambientazioni del territorio irlandese e inglese, oltre ad alcune scene girate negli studios. Il progetto inizialmente valido per il mercato cinematografico è stato trasferito alla piattaforma di streaming Prime Video dopo l’acquisizione dei diritti da parte di Amazon Studios.

Nel cast del film La vita che verrà Herself troviamo Clare Dunne, Harriet Walter, Conleth Hill, Ian Lloyd Anderson, Ruby Rose O’Hara e Molly McCann. I personaggi sono doppiati nella versione italiana da Domitilla D’Amico, Melina Martello, Dario Oppido, Simone D’Andrea, Alessandra Cannavale e Charlotte Infussi D’Amico.

La vita che verrà Herself, la trama del film

La storia La vita che verrà Herself vede come protagonista una donna di nome Sandra, madre di due figli e alle prese con una fuga piuttosto delicata. Suo marito Gary infatti si dimostra particolarmente violento non solo nei suoi confronti ma anche ai danni dei piccoli. Dopo il matrimonio infatti, a causa di numerose circostanze dalla difficile risoluzione, l’umore dell’uomo era drasticamente cambiato in senso negativo. Col passare del tempo ha iniziato a sfogare tutta la sua rabbia e frustrazione sulla famiglia senza curarsi della sofferenza altrui. Per questa ragione, dopo tanto sopportare Sandra organizza una vera e proprio fuga cercando un posto sicuro dove pianificare il suo futuro.

Con i pochi soldi racimolati prima della partenza riesce a trovare come soggiorno momentaneo un Hotel economico mentre analizza gli annunci di case in vendita abbastanza lontani dal marito. Purtroppo però i risparmi non bastano; il costo delle case nei dintorni sono aumentati in maniera esponenziale e la disperazione inizia a tormentarla vista la necessità di trovare al più presto un appoggio. Fortunatamente però conosce delle persone disposte a darle una mano, toccate profondamente dalla sua storia. Gli amici infatti si mettono a disposizione per aiutarle nel costruire una nuova casa partendo totalmente da zero. Nonostante la scarsa disponibilità di aiuti messi a disposizione dalle istituzioni, tutti lavorano sodo e offrono sostegno economico a Sandra e ai suoi due bambini. Quando il progetto di costruzione sembra ormai ultimato e la nuova vita si appresta a partire, arriva però una terribile notizia. Gary non ha alcuna intenzione di lasciar fuggire la propria famiglia e vuole a tutti i costi ottenere l’affido o la possibilità di vedere i propri figli.











