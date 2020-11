La vita davanti a sé/ Da oggi, 13 novembre, il capolavoro con Sophia Loren su Netflix

E’ disponibile da oggi su Netflix “La vita davanti a sé”. La pellicola vede la straordinaria partecipazione di Sophia Loren, mentre, dietro la cinepresa, il figlio Edoardo Ponti. Diversi i motivi per non perdersi questo capolavoro annunciato, a cominciare dalla presenza dell’immensa attrice italiana, che ritorna tra l’altro proprio oggi sul piccolo schermo; secondariamente, la presenza di madre e figlio abbracciati per una pellicola tratta dall’omonimo romando di Romain Gary. Altro motivo per vedere “La vita davanti a sé” le musiche curate da Laura Pausini, per la prima volta al lavoro su un progetto cinematografico. La storia è ambientata nel sud dell’Italia, a Bari, ed ha come protagonista una donna, appunto la Loren, che si ritrova ad accogliere i bambini che vivono in povertà in un quartiere disagiato. L’accoglienza a l’integrazione sono solo alcuni dei temi toccati, ma si parla anche dell’olocausto, tenendo conto che Madame Rosa (Sophia Loren) è una donna di origini ebraiche sopravvissuta alla deportazione nazista.

LA VITA DAVANTI A SÉ, SOPHIA LOREN: “RICEVO TANTE OFFERTE…”

Fra i tanti bambini che Madame Rosa incontra sulla sua strada anche Momo, un 12enne originario del Senegal che dopo un’iniziale reticenza costruirà una sorta di famiglia con la sua “salvatrice”. “Ricevo tante offerte – le parole di Sophia Loren come riportato dal presskit dello stesso La vita davanti a sé – ma sono a un punto della mia carriera in cui voglio fare solo le cose che assolutamente amo, cioè grandi personaggi in storie meravigliose. E non ce ne sono molte. Madame Rosa in La vita davanti a sé era decisamente uno di quei progetti cui era impossibile rinunciare”. La pellicola sarà relativamente breve, un’ora e 35 minuti di durata, ed oltre alla Loren troviamo nel cast anche Ibrahima Gueye, Babak Karimi, Abril Zamorra, Renato Carpentieri, Massimiliano Rossi e Francesco Cassano. Ricordiamo che La vita davanti a sé è esclusiva Netflix e per vederlo vi servirà un abbonamento o eventualmente sfruttare il mese di prova gratuito.



