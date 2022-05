Chi è Barbascura X?/ “Ecco il motivo per cui mi trasferisco così spesso…”

Barbascura X: youtuber, scienziato e anche musicista

Molti forse avranno conosciuto Barbascura X grazie alla sua partecipazione a Pechino Express, eppure, il 35enne di Taranto è anche un famoso youtuber e divulgatore scientifico. E’ proprio grazie al suo canale Youtube che possiamo saperne di più sul suo conto. Nel video speciale per celebrare i suoi 50.000 followers, intitolato proprio “Chi è Barbascura?” il ragazzo aveva raccontato di essere nato a Taranto ma di aver viaggiato molto, “di professione sono uno scienziato -afferma Barbascura X- ma ho sempre fatto l’artista, capite? C’è un conflitto interiore assurdo in me, tra razionalità e fantasia, una scazzottata assurda”.

BARBASCURA X E ANDREA BOSCHERINI, GLI SCIENZIATI PECHINO EXPRESS/ Eliminazione!

Poi lo youtuber prosegue il suo racconto: “Ho dipinto e scritto molto ma ho sempre usato pseudonimi quindi non scoprirete mai che cosa. Principalmente però sono un musicista”. Ha cercato di suonare il pianoforte, il violino, l’armonica e la chitarra, con i primi due strumenti non è molto bravo ma con gli ultimi due si, tanto da aver avuto una rock band in cui lui suonava la chitarra. Si è laureato in chimica organica all’università di Bari per poi prendere la laurea specialistica a Bologna.

Barbascura X e Andrea Boscherini, Pechino Express 2022/ "Gli Scienziati" nella bufera

Barbascura X una vita lavorativa da nomade e i programmi televisivi

Dopo il suo percorso di studi, Barbascura X ha lavorato per sei mesi in un college scientifico di Dublino, poi ha fatto il ricercatore a Parigi lavorando nei laboratori di biochimica dell‘ospedale Bichat, occupandosi di ricerca sulla trombosi e arteriosclerosi. Alla fine dei suoi lavori ha vinto la Fellowship, una borsa di studio concessa in America e Inghilterra ai laureati per lavori di ricerca. Si è in fine occupato della ricerca nella produzione di materiali da fonti rinnovabili. Sul suo percorso da scienziato Barbascura X afferma: “Il mio dottorato è abbastanza strano perchè collaboro con due industrie e tre università sparse in tutta Europa. Questo è il motivo per cui mi trasferisco così spesso”.

Barbascura X e Andrea Boscherini, "Gli Scienziati" di Pechino Express/ Sono scorretti?

Barbascura X in ogni caso porta nel suo canale Youtube contenuti scientifici, documentari e molto altro ma in quella chiave ironica che da sempre lo contraddistingue. Lo scienziato ha partecipato anche a diversi programmi televisivi: Post Scriptum, The Commentary, Micromostri con Barbascura X, Il posto giusto, Infodemic Stand up comedy Rehab e Pechino Express 2022 insieme allo scienziato Andrea Boscherini, da cui è stato da poco eliminato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA