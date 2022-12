LA VITA È MERAVIGLIOSA/ Il film che ricorda la Speranza che diventa carne a Natale

Il film La vita è meravigliosa (1946) di Frank Capra ripercorre la vita di George Bailey (interpretato da uno strepitoso James Stewart) dall’infanzia all’età matura. Sposato con una bella famiglia, ha una società cooperativa di case in concorrenza con il banchiere cattivone di turno. Ha sempre aiutato le persone della cittadina ed è benvoluto da tutti.

È la vigilia di Natale e lo zio, che deve versare ottomila dollari al banchiere per conto della società, smarrisce i soldi. George va in tilt, andrebbe in bancarotta e sarebbe arrestato. Decide di suicidarsi, ma mentre si sta per buttare nel fiume un uomo sta annaspando in acqua. Si butta e lo salva. Si dichiara: è Clarence un angelo senza ali venuto sulla terra per salvarlo. George non crede a ciò e scettico e disperato afferma che non vorrebbe essere mai nato.

Clarence gli fa perciò vedere cosa sarebbe successo se lui non fosse nato: il fratello che lui ha salvato sarebbe morto, il farmacista sarebbe diventato un ubriacone, il tassista sarebbe stato abbandonato dalla famiglia, il paese sarebbe stato in mano al banchiere e via dicendo. George capisce che la sua vita non è definita dalla bancarotta e ritorna a casa dove lo aspetta la polizia per arrestarlo. Ma avviene il miracolo: la gente e amici si presentano ripianando il debito. E l’angelo Clarence conquista le ali per averlo salvato.

Sono stato conciso di proposito nella sinossi perché è un film che nella prima ora e mezza va assimilato con attenzione: è il resoconto della vita di un uomo come potrebbe essere la nostra vita. Diventa poi drammatico, come anche nella nostra esistenza accadono fatti angosciosi e dolorosi che ci determinano. E qui inizia la lotta descritta nella canzone “La tempesta” (Angelo Branduardi, album Momo , 1986):<

Il nostro viaggio l’ha guidato la mano del destino

Ma se la vita è tempesta, tempesta allora sarà

Un vento poi soffierà dentro le nostre vele

Qual è la rotta giusta solo il Signore lo sa

Un vento poi si alzerà dentro le nostre vele

Perché la rotta giusta, solo il Signore la sa.

Alcuni spunti di riflessione che mi son venuti riguardando questo film.

Scena iniziale, Universo. San Giuseppe dice a Dio che sono arrivate in cielo tante preghiere per un uomo, George Bailey, che si vuole suicidare e viene mandato sulla terra un angelo per salvarlo.

Tante volte pensiamo, penso, che Dio non si manifesta. Non possiamo sapere qual è il disegno sulla nostra vita e quella degli altri, è nel Mistero di Dio mentre la nostra forza umana e psicologica diventa impotente. Ma Dio c’è e ha mandato suo Figlio per noi. Un uomo carnale per darci la speranza.

Nel film la carnalità dell’esistenza umana è ben espressa: gli uomini che Bailey incontra, l’amore, il lavoro, i soldi, il lasciarsi andare al suicidio. Cioè la sua vita concreta. Nulla è tolto. George si salva rivedendo la propria vita con gli occhi di Dio.

Ho letto in questi giorni un articolo di A. Socci che parla di un libro su Charles Peguy, “Mistero dei misteri. La speranza secondo Peguy” di Paolo Prosperi, dove scrive: Prosperi inizia con questa perla di Peguy: è Dio stesso che si commuove di noi, della speranza degli uomini, si stupisce della bellezza e della forza che la sua grazia suscita nell’animo dei suoi poveri figli. Questo miracolo quotidiano gli tocca il cuore. (da Libero del 17 dicembre 2022).

Leggete il poemetto intero, è un sollievo dell’animo.

In questi anni difficili, che ci hanno messi davanti alla nostra precarietà, la parola Speranza così come la scrive Peguy e come brilla nel film chiedo e chiediamo che diventi preghiera e carne.

Buon Natale.

