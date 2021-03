La vita è una cosa meravigliosa/ Video, su Canale 5 il film con Gigi Proietti

La vita è una cosa meravigliosa va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, martedì 2 marzo, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2010 dalla International video 80 con una distribuzione ai botteghini che è stata gestita da Medusa. La regia è stata firmata da Carlo Vanzina il quale ha scritto Il soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con suo fratello Enrico Vanzina mentre il montaggio è stato Curato da Raimondo Crociani. Le musiche della colonna sonora sono di Armando Trovajoli con i costumi realizzati da Daniela Ciancio mentre nel cast tantissimi volti noti della commedia italiana tra cui Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Maurizio Mattioli, Enrico Brignano, Luisa Ranieri, Rodolfo Laganà, Gennaro Cannavacciuolo e Emanuele Bosi.

La vita è una cosa meravigliosa, trama del film

In La vita è una cosa meravigliosa vengono raccontate le vicende di alcune persone che si intrecciano sul tema della bellezza della vita. In particolare, Cesare è un poliziotto di origini romane che durante una missione speciale si accorge che la sua fidanzata lo tradisce puntualmente. Infatti Cesare si occupa di intercettazioni ambientali e, in virtù della sua scenata di gelosia, non mette a repentaglio tutta la missione. Antonio invece è il presidente di un importante gruppo bancario, è sposato con una donna di nome Federica che si atteggia ad essere una donna di classe, ma che in realtà non è neppure innamorata del suo uomo se non dei soldi e del suo successo. I due hanno una figlia di nome Vanessa la quale nonostante l’ambiente in cui è cresciuta si dimostra essere una ragazza sincera e di sani principi.

Claudio è un chirurgo che lavora nella clinica del professor Terenzi, è sposato con Elena ed ha un figlio di nome Luca, mentre Laura è una giovane massaggiatrice precaria che puntualmente si reca nella casa del presidente del gruppo bancario per sottoporre a sedute di massaggi la moglie Federica. In questa situazione accadrà che un giovane elettricista Romano si innamori perdutamente di Vanessa e che per una serie di situazioni e vicende la loro storia d’amore potrà avere successo nonostante le differenze di classe sociale. Invece, il povero Antonio stanco di dover fare da faccendiere per importanti favori che vengono fatti da medici ed esponenti della politica, decide di lasciare il lavoro e di ritirarsi in una vita felice in campagna.

Questa sua decisione arriva nel momento in cui fa la conoscenza di un giovane uomo che si era recato in banca per ottenere una dilazionamento del suo prestito. Cesare infine ascoltando le intercettazioni riesce a conquistare la giovane massaggiatrice che ogni giorno andava nella casa di Antonio e finalmente getta le basi per poter essere finalmente felice. Infine, Claudio è un medico di grande capacità che purtroppo deve occuparsi costantemente dei tanti casini che vengono causati da suo figlio.

Video, il trailer del film “La vita è una cosa meravigliosa”





