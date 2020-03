La vita è una cosa meravigliosa/ Video, su Canale 5 il film con Gigi Proietti

La vita è una cosa meravigliosa va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, domenica 21 marzo, a partire dalle ore 21,20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2010 dalla casa cinematografica International video 80 con la regia di Carlo Vanzina il quale ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura insieme a suo fratello Enrico Vanzina. Le musiche della colonna sonora di questa pellicola sono state realizzate da Armando Trovajoli con i costumi di scena disegnati da Daniela Ciancio mentre il montaggio è stato eseguito da Raimondo Crociani. Nel cast della pellicola sono presenti tra gli altri Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Maurizio Mattioli, Enrico Brignano, Luisa Ranieri e Emanuele Bosi.

La vita è una cosa meravigliosa, la trama del film

Ecco la trama de La vita è una cosa meravigliosa. Ci troviamo nella città di Roma dove un poliziotto di nome Cesare si sta occupando delle intercettazioni ambientali per scoprire eventuali illeciti effettuati dal presidente di una importante banca romana di nome Antonio. Quest’ultimo a sua volta è praticamente vittima del sistema bancario e soprattutto delle tante corruzioni che sono messe in atto da alcuni importanti personaggi del mondo politico ma anche di grandi dottori che riescono ad ottenere importanti finanziamenti nonostante non godono delle garanzie necessarie previste dalla legge.

Antonio peraltro non ha una vita estremamente felice anche dal punto di vista sentimentale in quanto è sposato con una donna più attaccata ai soldi che alla sua persona ed inoltre è padre di una splendida ragazza di nome Vanessa. Un giorno all’interno della casa di Antonio arriva una massaggiatrice di nome Laura che da qualche tempo si occupa delle esigenze della moglie. Cesare che stava ascoltando ogni genere di discussione all’interno della casa del presidente viene stuzzicato dalla donna la quale potrebbe essere quella perfetta per lui.

L’uomo nello specifico sfrutterà tutte le chiacchierate che potrà ascoltare in maniera tale da riuscire a suggestionarla e quindi a conquistare il suo cuore. Intanto la figlia di Antonio fa la conoscenza di un giovane elettricista di nome Marco che si innamora perdutamente di lei nonostante quest’ultima non lo tratti benissimo accusandolo in maniera ingiusta di aver rubato un suo prezioso orologio di famiglia.

Nel frattempo un caro amico di Antonio ossia il professor Claudio deve fare i conti con le tante bischerate messe in atto dal figlio a cui puntualmente deve porre rimedio facendo leve sulle tante conoscenze di cui dispone. Tuttavia lui è un uomo dal cuore d’oro ed infatti si presta ad aiutare il proprio domestico il quale riceve la visita dei propri genitori africani ai quali aveva raccontato di essere diventato un importante imprenditore italiano. In pratica il professore e la sua splendida moglie dovranno fingere di essere inservienti della sua casa. Insomma una divertente commedia che permette di riflettere in maniera importante sul vero significato della vita.

Video, il trailer de La vita è una cosa meravigliosa





