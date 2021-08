La vita facile, Canale 5/ Pierfrancesco Favino protagonista del film

La vita facile va in onda nel pomeriggio di oggi 21 agosto 2021, su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. La pellicola è una classica storia drammatica all’italiana che narra di malasanità in ambiti di volontariato medico nel terzo mondo, un film diretto dal regista astigiano Lucio Pellegrini, un cineasta non troppo prolifico, ma di qualità.

Nel cast de ‘La vita facile’ troviamo quindi Pierfrancesco Favino, un attore prolifico, chiamato in molti cast, anche internazionali, da ricordare nei suoi migliori prospetti cinematografici come ‘Bonanno – La storia di un padrino (Bonanno – A Godfather’s Story)’, regia di Michael Poulette, ‘Una notte al museo (Night at the Museum)’, ‘Angeli e demoni (Angels & Demons)’ con la direzione di Ron Howard, film della celebre tirologia dedicata al professore di simbologia (Tom Hanks) Robert Langdon alla ricerca dei misteri che ruotano attorno alla cristianità, ‘Il ricevitore è la spia (The Catcher Was a Spy)’, con la regia di Ben Lewin, un attore poliedrico, fotogenico, in grado di adattarsi ai copioni e rendere personale la sua presenza nei cast, attore quindi di grande personalità e presenza anche fisica.

Al suo fianco Stefano Accorsi, e qui più che mai richiamare il celebre slogan dell’attore bolognese, dedicato al gelato più celebre d’Italia, ‘tu gust is megl che uan’, non è a caso, due grandi attori assieme per un film che richiede recitazione di livello. Accorsi da pochi anni ha finito la sua relazione con la modella e attrice corsa Laetitia Casta e un po’ la sua presenza nel cinema di ciò ha risentito. Nelle recenti scelte di recitazione, film come ‘Veloce come il vento’ o ‘A casa tutti bene’, sono comunque pellicole adatte al suo spessore e carisma. Degni di citazione anche Ivano Marescotti nel ruolo di Sergio e Vittoria Puccini in quello di Ginevra.

La vita facile, la trama del film

Leggiamo la trama de La vita facile. Luca è figlio di Sergio e dopo la laurea in medicina sceglie il Kenya come luogo nel quale prestare un periodo di volontariato medico e proprio Sergio chiede all’amico Mario, medico oramai affermato, di accompagnare il figlio nella sua trasferta africana. Mario scoprirà presto però che in quel mondo nel quale la vita ha un prezzo a volte trascurabile e si renderà protagonista di questa mala sanità impiantando valvole cardiache difettose, giusto per smaltirle, nel cuore di poveri pazienti kenyoti che non sospettano nulla di tutto ciò. La storia s’intriderà in successione di crisi professionali e sentimentali perché in quell’angolo di mondo succederanno eventi che segneranno i personaggi coinvolti.

