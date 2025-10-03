La vita in diretta e Tale e Quale Show non vanno in onda oggi per lo sciopero generale? Salta Ore 14: programmazione Rai stravolta

Rai, programmazione stravolta per lo sciopero generale: quali programmi non vanno in onda

Nelle scorse ore in una nota congiunta i giornalisti Rai hanno annunciato di partecipare allo sciopero annunciato dalla CGIL, in difesa dell’azione della Global Sumud Flotilla per Gaza e per questo motivo nella giornata di oggi, venerdì 3 ottobre 2025, si registreranno variazioni di palinsesto. I primi cambiamenti si sono registrati già questa mattina quando UnoMattinaNews con Tiberio Timperi e Maria Soave è andato in onda solo per pochi minuti, giusto il tempo di informare i telespettatori dello sciopero.

Su Rai3 è saltata l’informazione con i programma Buongiorno Italia e Buongiorno Regione sostituiti dai documentari di Geo e Geo. Ed infine su Rei3 questa mattina è saltato il TGSport Giorno alle 11.05, e negli scorsi minuti è stato annunciato che Ore 14 di Milo Infante oggi, venerdì 3 ottobre 2025, non va in onda. Il conduttore ha pubblicato sui social un video in cui mostrava lo studio vuoto del suo programma annunciando che per la mancanza di giornalisti non ci sarebbe stata la puntata e che sarebbero tornati in onda lunedì 6 ottobre 2025.



La vita in diretta e Tale e Quale Show oggi non vanno in onda? Come cambia il palinsesto Rai1

Al momento non si registrano altri significativi cambiamenti di palinsesto e dunque la programmazione non dovrebbe subire variazioni. Tuttavia secondo indiscrezioni La vita in diretta e Tale e Quale Show oggi non vanno in onda. Il motivo è presto detto, entrambi i programmi sono in diretta e la mancanza di giornalisti e autori potrebbe comprometterne la messa in onda. Al momento però dalla GuidaTv di Raiplay i due programmi rispettivamente di Alberto Matano e Carlo Conti risultano regolarmente in onda. Situazione diversa, infine, per Stefano De Martino ed il suo Affari Tuoi che essendo registrato non dovrebbe aver nessun tipo di problema. Nelle prossime ore sapremo con certezza ulteriori cambi di palinsesto.