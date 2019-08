La Vita in Diretta Estate non va in onda oggi/ Perché? Tg1 e consultazioni politiche

La Vita in Diretta Estate non va in onda oggi, giovedì 22 agosto 2019. La puntata odierna salta a causa delle consultazioni politiche (che potete seguire in diretta qui). Lo ha comunicato l’Ufficio Stampa della Rai informando i telespettatori della «copertura capillare» con gli speciali. «Il Tg1 subentrerà dalle 15.40 alle 18.40», riferisce la Rai. Dunque, al termine della puntata di Io e te, il programma di Pierluigi Diaco, è partito il collegamento del telegiornale con il Quirinale. La stessa trasmissione La Vita in Diretta Estate ieri al termine della puntata aveva annunciato al pubblico che oggi non sarebbe andata, come avviene di consueto, in onda la trasmissione. «Grazie da Lisa e Beppe e dai nostri amici di puntata. #LaVitaInDiretta torna venerdì, sempre alle 16:50, sempre su #Rai1», il messaggio pubblicato ieri su Facebook dal programma. E dunque i telespettatori devono aspettare domani per vedere la nuova puntata de La Vita in Diretta Estate.

PERCHÉ LA VITA IN DIRETTA ESTATE NON VA IN ONDA OGGI

La Rai ha anticipato comunque un tema che verrà trattato nella puntata di domani de La Vita in Diretta Estate. Si tratta del terremoto del Centro Italia di tre anni fa. «Lazio, Umbria, Marche, tre anni dopo. Rai ricorda sulle proprie reti e testate il tragico terremoto che sconvolse il Centro Italia, il 24 agosto 2016, con approfondimenti, documentari, momenti di riflessione su quanto accaduto, anche per rendere omaggio alle vittime del sisma». Comincia così il comunicato dell’Ufficio Stampa della Rai. A proposito de La Vita in Diretta Estate è precisato che il programma, che andrà in onda alle 16.50 su Raiuno, la Rai fa sapere che il programma condotto da Beppe Convertini e Lisa Marzoli, dedicherà uno spazio al drammatico anniversario. Ma questo è solo uno dei tanti argomenti che affronterà la trasmissione nella puntata di domani. Ricordiamo infatti la grande attenzione a cronaca, attualità e costume.

© RIPRODUZIONE RISERVATA