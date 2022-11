La vita in diretta non va in onda?/ Il programma di Matano a rischio perché…

La vita in diretta: salta la diretta per lo sciopero?

Oggi, giovedì 17 novembre, potrebbe non andare in onda l’appuntamento con La vita in diretta, il programma pomeridiano condotto da Alberto Matano su Rai 1. La possibile sospensione è legata allo sciopero di due giorni – 17 e 18 novembre – indetto dallo Snap. Il sindacato ha proclamato l’astensione delle prestazioni dell’intero turno di lavoro per tutto il personale Rai della Direzione Produzione Tv del Centro di produzione di Roma e di Produzione News sia in sede che in regime di trasferta sul territorio nazionale. Diverse infatti le trasmissioni, anche quelle in diretta, che potrebbero non andare in onda, tra cui La vita in diretta (che già lo scorso 26 settembre non era andato in onda per un altro sciopero). In caso di mancata messa in onda di alcuni programmi pomeridiani, la Rai sarebbe costretta a modificare – in corsa – il palinsesto odierno.

I programmi Rai che non vanno in onda

Causa sciopero, è già saltata la messa in onda de I Fatti Vostri, lo storico programma di Rai 1 condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi. È stato proprio il giornalista a dare la notizia: “Oggi niente Fatti Vostri, sciopero dei tecnici Rai #ifattivostri”. Nel pomeriggio salerà anche la diretta di BellaMa’, sempre su Rai, che oggi andrà in onda con una sorta di puntata best of costruita ad hoc dal gruppo di lavoro di Pierluigi Diaco, con le recenti interviste ad Al Bano e Mogol. Stesso destino per Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone, non andrà in onda, al suo posto una “collection” con il meglio delle puntate a Sanremo 2022. Anche Alberto Matano dovrà rinunciare alla puntata odierna de La vita in diretta?

