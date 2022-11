La vita in diretta non va in onda, perché?/ Stop di una settimana per Matano

La vita in diretta non va in onda per una settimana, perché?

Oggi, lunedì 28 novembre, non andrà in onda il consueto appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto Alberto Matano nel pomeriggio di Rai 1. In occasione dei Mondiali di Calcio in Qatar, il palinsesto di Rai 1 subisce importanti modifiche. Il programma di Matano, infatti, subirà lo stop forzato di una settimana a partire da oggi, lunedì 28 novembre, fino a martedì 6 dicembre per dare spazio alla diretta delle partite dei Mondiali. Oggi il programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno andrà in onda fino alle 16.30, quando la line passerà all’edizione del TG1 (anticipata di mezz’ora). Alle 16.40 partirà il pre-partita del match tra Brasile e Svizzera. Nella giornata di oggi salterà anche l’appuntamento con L’eredità, mentre il TG1 delle 20.00 sarà anticipato alle 19.20.

Alberto Matano lascia spazio ai Mondiali di Calcio su Rai 1

A partire da domani, martedì 29 novembre, le partite dei Mondiali del pomeriggio inizieranno alle 15.40. Il TG1 andrà in onda alle 15.20 e alle 19.20, a seguire inizieranno i match serali (ore 19.45). Confermato invece l’appuntamento con L’eredità a partire dalle 18.10. “Ci sono i Mondiali di Calcio e per un po’ non ci vedremo. Io vi aspetto in diretta con La vita in diretta il 7 dicembre come sempre alle 17.05. Ci vediamo lì”, ha annunciato Alberto Matano lo scorso venerdì 25 novembre. Il conduttore de La vita in diretta, però, sarà come sempre ospite di Ballando con le stelle 2022 in occasione della seconda semifinale che andrà in onda eccezionalmente venerdì 2 dicembre dalle ore 22:10 per lasciare spazio alla partita del Campionato mondiale di calcio 2022.

Ci vediamo il 7 dicembre. Grazie per averci seguito!#LaVitaInDiretta@albmatano pic.twitter.com/VXFLFysTSY — La Vita in diretta (@vitaindiretta) November 25, 2022

