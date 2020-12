La Vita in Diretta oggi 7 dicembre non va in onda/ Perchè? La Prima della Scala subentra a Matano

Vacanza di ben tre giorni per Alberto Matano che, dopo aver salutato il pubblico de La Vita in Diretta lo scorso venerdì, con l’ultima puntata settimanale, si prepara a tornare nel pomeriggio di Rai1 solo domani, 8 dicembre, nonostante il giorno festivo legato all’Immacolata Concezione. Oggi, lunedì 7 dicembre, infatti, la trasmissione di attualità, cronaca, spettacolo e cultura non andrà in onda in quanto al suo posto, proprio a partire dalle ore 16.45, andrà in onda lo spettacolo “A riveder le Stelle”, diretta dal Teatro alla Scala di Milano. Si tratta di una sorta di racconto di oltre 2 ore e 45 minuti tra canto, balletto e recitazione con i grandi contenuti dell’opera e dell’arte in un susseguirsi di arie, duetti e terzetti. Lo spettacolo, che ufficialmente sostituisce il tradizionale appuntamento annuale della Prima della Scala di Milano (saltata causa Covid) aprirà ufficialmente la stagione. Il recital andrà in scena in teatro senza pubblico ma sarà possibile fruirne della visione in tv e streaming nella medesima fascia in cui solitamente siamo abituati a vedere, proprio su Rai1, La Vita in Diretta con Alberto Matano e successivamente L’Eredità di Flavio Insinna.

LA VITA IN DIRETTA OGGI 7 DICEMBRE NON VA IN ONDA: MATANO TORNA DOMANI

Se da La Vita in Diretta il conduttore Alberto Matano si è preso una pausa lunga tre giorni, pronto però a tornare in pista già da domani, sabato 5 dicembre è tornato in tv, sempre sulla rete ammiraglia di casa Rai in occasione del Premio Biagio Agnes. Un appuntamento che lo ha visto al fianco di Mara Venier dopo il fuori onda dello scorso 1 dicembre proprio durante una puntata del programma pomeridiano di Rai1. Durante un fuori onda mentre c’era in collegamento l’amica e conduttrice Mara Venier – riporta Il Fatto Quotidiano online – dopo aver dato l’appuntamento proprio con il Premio Biagio Agnes il conduttore Matano si era lasciato scappare un: “Mara mi ha rovinato il week end…”. Tutto ovviamente in tono ironico e che era stato poi seguito dalla replica della “signora della domenica” che aveva commentato prontamente: “Fuori onda ho sentito ‘Mara mi ha rovinato il week end’. Quando ti vedo ti meno”, facendo sorridere l’intero studio. Tra momenti di ironia ed altri di serietà rispetto a tematiche importanti che passano dall’attualità alla cronaca, Alberto Matano si dimostra puntata dopo puntata un eccellente padrone di casa de La Vita in Diretta, in attesa del prossimo appuntamento fissato a domani 8 dicembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA