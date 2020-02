La Vita in diretta: Oroscopo San Valentino 2020, Paolo Fox/ Diretta streaming Rai 1

Oroscopo di Paolo Fox, San Valentino 2020 a La Vita in Diretta

Cosa c’è di meglio di un bell’Oroscopo di San Valentino per iniziare questa giornata? Le coppie si stanno preparando a festeggiare al meglio questa giornata particolare, chi lo farà con il marito o la moglie, chi con il fidanzato e chi, invece, festeggerà in compagnia dei propri figli, ma l’unico in grado di svelare cosa prevedono le stelle per questo San Valentino, è Paolo Fox che oggi a La Vita in Diretta ci regalerà una speciale classifica dell’amore. Il momento clou della puntata di oggi del programma di Magalli sarà visibile sia in tv, in diretta su Rai1 intorno nel pomeriggio, e sia in streaming grazie alla sezione dedicata disponibile sul sito della tv pubblica raggiungibile cliccando qui. La diretta è accessibile da ogni pc fornito di una connessione o semplicemente da dispositivo mobile come smartphone o tablet. E’ possibile commentare lo speciale oroscopo di Paolo Fox anche sui social.

Come seguire in diretta streaming Oroscopo San Valentino 2020

Proprio nei giorni scorsi Paolo Fox aveva già rivelato la sua classifica delle stelle per questa settimana rivelando che alcuni segni, soprattutto i primi in classifica come il Sagittario, avrebbero vissuto momenti intensi proprio a metà settimana e nel fine settimana. Che tutto questo sia legato proprio a San Valentino? Lo scopriremo solo tra poco quando Paolo Fox prenderà posto al fianco di Lorella Cuccarini oggi pomeriggio per svelare cosa hanno in serbo per gli innamorati le stelle. Come sempre, l’astrologo svelerà i dettagli segno per segno confermando anche quali saranno i segni con più affinità e quali quelli con meno affinità.

