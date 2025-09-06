La vita in diretta torna in onda con un nuovo studio e gli opinionisti di Pomeriggio 5: ecco chi ci sarà.

La vita in diretta partirà lunedì 8 settembre su Raiuno e si scontrerà con Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi, partito già da una settimana. Il padrone di casa de La vita in diretta sarà, come sempre, Alberto Matano che si occuperà di cronaca nella prima parte per poi regalare una seconda parte più leggera ai telespettatori con uno spazio dedicato al mondo dello spettacolo. Nel corso della seconda parte, Matano non sarà da solo in studio ma avrà una serie di opinionisti che, stando ad un’indiscrezione di Dagospia, dovrebbero arrivare da Pomeriggio 5 dopo la scelta di Mediaset di dare il via ad un nuovo corso editoriale con Dentro la notizia.

Carlo Acutis santo/ La mamma: “Ha dedicato la sua vita a Gesù, i suoi semi stanno dando grandi frutti”

“Dentro la Notizia” condotto da Gianluigi Nuzzi deve fare i conti con ascolti tiepidi mentre si prepara a tornare in onda da lunedì il competitor, ben più rodato, “La Vita in Diretta”. Alla porta di Alberto Matano in queste settimane hanno bussato molti orfani di “Pomeriggio 5” by Myrta Merlino, speranzosi di ricollocarsi e con la volontà di accomodarsi al tavolo di Rai1. Tra i tanti che si sono proposti hanno ottenuto un sì, per il momento ci sono Anna Pettinelli, Vladimir Luxuria e Antonio Caprarica“, fa sapere Giuseppe Candela per Dagospia.

Federico Salvagni, 16enne ucciso da pirata della strada/ Papà “Un omicidio, l'ha trascinato per 10 metri”

Il nuovo studio de La vita in diretta

La vita in diretta ripartirà anche da un nuovo studio. Il programma, infatti, non andrà più in onda dallo Studio 3 del Centro di produzione TV Raffaella Carrà, ma dallo Studio 1 come ha rivelato lo stesso Alberto Matano in un video pubblicato sui social.

“Siamo in studio e siamo quasi pronti. Prove in corso, luci, camere… Nuovo studio, lo studio 1 di Via Teulada. Una novità pazzesca. Vi mostro subito questa cena nuova. No, un’inquadrare! Aspetta, siamo quasi pronti. Saremo prontissimi lunedì alle 17, come sempre, in direttità. Solo per voi. C’è la stessa squadra, vi aspetto lunedì pomeriggio“.

Samira Lui rifatta? Dopo mesi la showgirl rompe il silenzio e ammette: "Ho fatto solo questo"