Forse non lo sai, ma puoi davvero vivere la vita “perfetta”: ecco dove dovresti trasferirti subito, un vero paradiso.

Sempre più italiani stanno valutando l’idea di cambiare drasticamente vita, complice anche la crescita della flessibilità del lavoro da remoto. C’è una città, in particolare, che si distingue per la sua qualità della vita, i costi contenuti e un’offerta culturale che non ha nulla da invidiare alle grandi città.

Dopotutto, negli ultimi anni il tema di “dove vivere una vita migliore” è diventato sempre più un argomento centrale di discussione, non solo online. Che si tratti di professionisti o pensionati in cerca di tranquillità, le esigenze di tutti sembrano convergere su pochi (ma chiari) elementi: affitti accessibili, servizi efficienti, bel clima, e magari la possibilità di vivere vicino al mare.

Bari, un centro dinamico e vivibile

Bari, il capoluogo pugliese di oltre 300mila abitanti, sembra incarnare perfettamente questa combinazione vincente. Città di mare e di cultura, unisce la vivacità di un centro universitario con l’atmosfera rilassata tipica delle città del Sud. I suoi scorci storici, l’accesso diretto all’Adriatico, il buon cibo e un mercato immobiliare ancora “umano” la rendono senza dubbio una delle mete più interessanti per chi è alla ricerca di un luogo dove ricominciare la propria vita.

A differenza di altre grandi città italiane dove il costo della vita è diventato proibitivo, Bari continua a mantenere prezzi alla portata di tutti. Un appartamento ben tenuto in centro si può trovare senza troppa dififcoltà a 700 euro al mese, cifra ormai decisamente impensabile in molte zone del Centro-Nord.

Se si guarda invece alla periferia, dove comunque i collegamenti con il centro restano rapidi e il traffico non è opprimente, i prezzi scendono ulteriormente. Quartieri come Murat, il più elegante e ordinato, o l’Umbertino, dalla forte identità architettonica, offrono soluzioni abitative per ogni esigenza. Ma è soprattutto la Bari Vecchia, con le sue viuzze lastricate e i panni stesi al sole a conquistare subito chi è in cerca di autenticità.

Smart working e qualità della vita

L’esplosione delle smart working ha aperto le porte a un vero e proprio esodo urbano verso mete “più vivibili” e Bari è una delle città più scelte. Vanta infatti una comunità giovane e tecnologica e offre numerose opportunità culturali e di svago. Cinema, teatri, eventi musicali e mostre non mancano mai e d’estate si moltiplicano grazie al turismo.

Non per niente, chi arriva per lavoro o studio decide spesso di restare. Anche per merito dell’Università di Bari, che attira molti studenti dalla Puglia e da tutto il Meridione. Questa presenza giovanile contribuisce senz’altro a mantenere alto il livello dei servizi e della vita notturna, ma incredibilmente (e fortunatamente) non c’è mai il caos tipico dell grandi metropoli.

Prezzi stabili e il mare a due passi

Anche la stabilità del mercato immobiliare è un plus non indifferente. Mentre i prezzi in città come Milano o Roma continuano a salire vertiginosamente, a Bari restano stabili. Ciò consente senza dubbio una maggiore libertà di scelta, si può vagliare sia l’affitto che l’acquisto senza troppi patemi d’animo.

E poi c’è il mare, raggiungibile in pochi minuti da qualsiasi punto della città. Il vero fiore all’occhiello di questa città. Un lusso quotidiano che fa la differenza soprattutto nei mesi più caldi.