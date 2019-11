La vita possibile/ Video, su Rai 3 il film con Margherita Buy (oggi, 22 novembre)

La vita possibile va in onda su Rai 3 la prima serata di oggi, 22 novembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata in coproduzione con una casa cinematografica francese nell’anno 2016 per la regia di Ivano De Matteo. Il soggetto di questo film è stato scritto da Valentina Ferlan la quale in collaborazione con lo stesso regista si è anche occupata della stesura della sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato da Marco Spoletini, i costumi indossati sul set cinematografico sono stati realizzati da Valentina Taviani mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Francesco Cerasi. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto famosi d’Italia tra cui Margherita Buy, Valentina Golino, Andrea Pittorino, Bruno Todeschini e Caterina Shulha.

La vita possibile, la trama del film

Ecco la trama de La vita possibile. Anna è una giovane donna e mamma di uno splendido bambino che nel corso della propria vita ha sempre creduto nell’amore e sulla capacità di dover trovare le giuste motivazioni all’interno della propria famiglia. Tuttavia negli ultimi anni la sua vita è diventata un vero e proprio inferno in ragione di un marito completamente trasformatosi dopo il matrimonio. Infatti spesso e volentieri torna a casa in uno stato di alterazione psicologica in ragione di sostanze stupefacenti e soprattutto dell’incredibile quantitativo di alcol che ingerisce nelle serate trascorse al bar e al pub insieme agli amici. Il malessere e l’incapacità di sapersi controllare trasformano ben presto il marito in una persona estremamente violenta che rende la vita impossibile alla povera Anna e al suo bambino. Stanca di questa situazione e soprattutto conscia di come prima o poi si possa arrivare alla tragedia decide di sfruttare la lontananza del marito per i suoi impegni di lavoro per prendere il bambino e scappare via. La sua destinazione sarà rappresentata dalla città di Torino ed in particolar modo andrà a vivere nei pressi della casa dell’amica di sempre di nome Carla. Quest’ultima è un’attrice di teatro che saprà dare alla propria amica il necessario supporto per ripartire da zero e quindi rifarsi una vita alcuni chilometri di distanza da quella del proprio marito che così tanto male le ha fatto. Per Anna quindi la preoccupazione di trovare un’occupazione decente alle proprie esigenze e soprattutto la necessità di riuscire a tenere lontano dalla propria esistenza quel marito che potrebbe a questo punto diventare potenzialmente un assassino.

Il trailer de La vita possibile





© RIPRODUZIONE RISERVATA