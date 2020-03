La vita promessa 2/ Anticipazioni ultima puntata 8 marzo: Carmela ritrova Rocco?

L’ultima puntata de La vita promessa 2, in onda l’8 marzo in prima serata su Rai1, vedrà Carmela coinvolta in una serie di situazioni difficili. La donna non sa più come comportarsi nei confronti dei suoi figli, che sono sempre più sfuggenti. In effetti, la Rizzo ha motivo di credere che le nascondano qualcosa. Anche al ristorante le cose non vanno bene. O meglio, non vanno per niente: il locale non c’è più perché – in tempi di speculazione edilizia – ha subito la stessa sorte di tanti altri edifici della zona. Vincenzo Spanò continua a braccare Carmela, mentre quest’ultima è impegnata in un altra caccia, quella a suo figlio Rocco. Di lui si sono perse le tracce un po’ di tempo fa, ma la Rizzo non è una che si rassegna facilmente. Per questo, mette insieme gli indizi e prova a ricostruire da sola la dinamica della sparizione. Riuscirà a ritrovarlo? Appuntamento a domenica prossima per scoprirlo. (agg. di Rossella Pastore)

La vita promessa 2, anticipazioni

Gran finale per la fiction La vita promessa 2, la cui ultima puntata andrà in onda domenica 8 marzo in prima serata su Rai1. In questo episodio, Carmela (Luisa Ranieri) è alle prese con una serie di questioni che potrebbero minare seriamente gli equilibri familiari. La donna rischia di perdere tutto: gli affetti, il lavoro al ristorante e – infine – persino la vita. Il mafioso Vincenzo Spanò è ossessionato da lei e continua a darle la caccia; i figli le remano contro, e la sua percezione è quella che le nascondano qualcosa. Anche per il locale, le cose non vanno bene: per via della speculazione edilizia, infatti, Carmela è costretta a sloggiare e a vederselo in breve tempo ridotto in macerie. Ma la speranza è l’ultima a morire: la Rizzo non si perde d’animo, e cerca piano piano di risolvere tutti i suoi problemi. Il primo e il più importante è quello che riguarda il suo rapporto con i figli. La donna, infatti, è sempre più convinta che le nascondano qualcosa. Il suo timore è che questi segreti possano distruggere la loro famiglia, dal momento che le loro relazioni – fino ad allora – si erano sempre basate su una forte fiducia reciproca. Adesso, quella fiducia rischia di venir meno, a meno che lei non si rimbocchi le maniche e intervenga con decisione.

