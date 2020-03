La vita promessa 3 si farà?/ Anticipazioni: il cast è diviso, i fan sperano in un colpo di scena

La vita promessa 3 si farà? Gli appassionati della fiction, chiaramente, sperano che possa esserci un seguito, anche se al momento non ci sono notizie certe in tal senso. Così per i produttori della serie è arrivato il momento di riflettere e tracciare un bilancio sulle prime due stagioni, prima di decidere se rinnovare il prodotto o se optare per una cancellazione. Tra le variabili da tenere in considerazione c’è sicuramente la volontà del cast, che può sentirsi più o meno coinvolto nel progetto da un punto di vista emotivo e o professionale. Proseguire il lavoro o lasciare? Una scelta non semplice, anche se qualcuno del cast in tempi non sospetti sembrava ritenere chiuso il ciclo già dopo la prima stagione, come Luisa Ranieri ad esempio. Difficile, quindi, che la compagna di Luca Zingaretti decida di tornare sul set, quindi è chiaro che in tal caso la produzione dovrà vagliare ogni opzione.

La vita promessa 3 si farà? Non tutto il cast è compatto

Se da una parte si sottolinea la sensazione di scetticismo da parte di Luisa Ranieri di continuare con una terza stagione de La Vita Promessa, dall’altra c’è chi sarebbe favorevole ad un prosieguo. Tra gli attori in questione figurerebbe Vittorio Magazzù. che si trova molto a suo agio nei panni del giovane Alfredo e non disdegnerebbe un prolungamento. Proprio ai microfoni di Fanpage, l’attore si era così espresso sul suo personaggio e più in generale sulla fiction: “Secondo me Alfredo è un personaggio che si può non concludere mai, come quello di Carmela. Però capisco il discorso di Luisa. Questa è una fiction che ha bisogno di linee chiare, che non si può buttare in caciara. Deve avere una sceneggiatura scritta bene, un percorso, una direzione. Però sì, sarebbe una bella sfida per me interpretare un Alfredo ancora più in là con gli anni, che può dimostrare veramente cosa significa essere un uomo di famiglia”.

