La vita segreta di mio marito/ Pomeriggio da brivido di Rai 2: trama e cast del film oggi 13 maggio 2024

La vita segreta di mio marito, film diretto da Tamar Halpern

La programmazione televisiva di Rai 2 prevede, per il primo pomeriggio di lunedì 13 maggio 2024, a partire dalle ore 14, la messa in onda del film di genere thriller azione La vita segreta di mio marito. È una pellicola prodotta e realizzata negli Stati in America nel 2018 e distribuita per il canale satellitare americano Lifetime.

La regia del film La vita segreta di mio marito è stata affidata a Tamar Halpern, il quale ha girato altri film per la stessa rete come Alta infedeltà e Scomparsa nel nulla. Sempre Halpern si è occupato anche della stesura del soggetto della sceneggiatura, mentre nel cast ci sono diversi attori e attrici che non risultano familiari al pubblico italiano, tra cui Helena Mattsson, Josh Kelly, Briana Evigan, Sofia Mattsson, Oliver Green ed Ethan J Green.

La trama del film La vita segreta di mio marito: un bigamo e una seconda moglie psicopatica

Ne La vita segreta di mio marito, Avery è una giovane e bella donna che dopo aver coronato il proprio sogno d’amore con il marito Alex fa una scoperta disarmante. In particolare, dopo alcuni giorni dalle nozze, la donna per puro caso si rende conto che in realtà Alex aveva già una moglie di nome Melanie.

La sua vita all’improvviso crolla davanti ai suoi occhi e non sa come reagire. Per un po’ di tempo rimane esterrefatta e soprattutto non riesce ad affrontare l’uomo e così l’unica cosa che le viene in mente è quella di rivolgersi alla prima moglie e farle presente il tutto. Lei sperava di poter trovare una sorta di complicità per fare fronte comune nei confronti dell’uomo, ma in realtà Melanie si dimostra di ben altro carattere e soprattutto è convinta che la causa di tutto ciò sia proprio la povera Avery.

A questo punto, per quest’ultima, si apre una situazione davvero grottesca perché non solo ha scoperto che il suo sogno d’amore era in realtà una soltanto un grande menzogna, ma deve anche fare i conti con la rabbia dell’altra moglie, la quale cerca innanzitutto di ucciderla e inoltre di portarle via quel figlio che loro avevano sempre desiderato e che le circostanze della vita non l’avevano permesso di avere. Avery dovrà fare i conti con delle situazioni davvero complicate e non potrà contare sull’aiuto di nessuno.











