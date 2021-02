La vita straordinaria di David Copperfield/ Iannucci firma un dramedy irresistibile

Tra i film più interessanti arrivati in Italia nel 2019, La vita straordinaria di David Copperfield è sicuramente tra gli adattamenti più riusciti dell’intramontabile classico di Charles Dickens. A partire da domani, giovedì 11 febbraio 2021, il film diretto da Armando Iannucci sarà disponibile in dvd e in blu-ray grazie a Warner Bros. Home Entertainment e Lucky Red, e rappresenta un’occasione da non perdere.

SINOSSI – Dall’immaginazione del regista candidato all’Oscar Armando Iannucci, l’adattamento di uno dei romanzi più amati di Charles Dickens. Un racconto della vita del personaggio letterario, dalla sua giovinezza fino all’età adulta, narrato in uno stile ironico, tipico del regista. Un film straordinariamente divertente che attraversa l’Inghilterra del XIX secolo seguendo il destino a zig-zag del suo eroe.

Presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival, La vita straordinaria di David Copperfield è un meraviglioso omaggio a quello che è probabilmente uno dei romanzi più amati di Charles Dickens. La bravura di Armando Iannucci risiede senza dubbio nel mixare con sapienza gli elementi drammatici con quelli comedy, che trascinano lo spettatore in un vortice di spasso. C’è grande leggerezza ma soprattutto grande amore in una storia che nasce dal dolore, e che insegna tanto.

La vita straordinaria di David Copperfield ci conferma lo spirito contemporaneo dell’ottavo romanzo di Dickens, basti pensare ai temi trattati: dalle differenze tra classi sociali alla condizione delle donne, fino allo sfruttamento minorile. Il regista di Morto Stalin, se ne fa un altro conferma di essere uno degli autori più interessanti del momento, ma grande merito va anche allo sceneggiatore Simon Blackwell e ad un casting eccezionale. Da Tilda Swinton a Hugh Laurie, i personaggi sembrano prendere vita dalle pagine di un classico romanzo vittoriano. Ma a meritare una menzione particolare è Dev Patel (Lion – La strada verso casa): l’interprete londinese rappresenta perfettamente il Regno Unito multiculturale ed è in grado di esplorare ogni sfaccettatura di David Copperfield.

Dopo adattamenti fin po’ troppo imbalsamati, La vita straordinaria di David Copperfield di Armando Iannucci è un divertente ed emozionante viaggio nella vita di un personaggio a cui è difficile non affezionarsi. Provare per credere.

