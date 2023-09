La voce che hai dentro/ Anticipazioni e diretta prima puntata: il sogno di Michele Ferrara

La voce che hai dentro, la fiction con Massimo Ranieri dal 14 settembre 2023

La voce che hai dentro con Massimo Ranieri protagonista nel cast per il ruolo di Michele Ferrara vede il ruolo principale vivere un momento di transizione. Nella vita, il protagonista si dice cambiato a fronte degli anni di carcere scontati da sedicente innocente, con il grave capo di imputazione di omicidio del padre.

“Io sono qui per questo, per riunire la famiglia” é l’intento di Michele Ferrara al ritorno nella sua vita di uomo e artista. Il protagonista della fiction di casa Mediaset intende tentare il lancio da talentscout in un talentshow. Intanto sono in corso le trattative per la vendita della casa discografica, Parthenope Edizioni Musicali. (Agg. Di Serena Granato)

Massimo Ranieri torna cantattore

Michele Ferrara, ruolo interpretato da Massimo Ranieri in La voce che hai dentro, fiction in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, é il protagonista di una storia piuttosto forte. Così come recita il bentornato cantattore alle produzioni filmografiche, Massimo Ranieri, nell’incipit della fiction di casa Mediaset Michele Ferrara torna a casa, ed é proprio con la sua testimonianza che intende dimostrare la sua innocenza dopo aver scontato anni di carcere per una grave accusa di colpevolezza. (Agg. Di Serena Granato)

Le anticipazioni di Là voce che hai dentro

Debutta La voce che hai dentro, la fiction con protagonista Massimo Ranieri, che torna, dopo tanti anni, a recitare sul piccolo schermo. La prima puntata va in onda stasera 14 settembre 2023. La storia è ambientata a Napoli, e vede Michele Ferrara, tornare libero dopo 10 anni di carcere a Poggioreale, dove ha scontato la pena per il presunto omicidio del padre Mimmo, un noto cantante nonché fondatore della casa discografica Parthenope Edizioni Musicali. Michele ha sempre vissuto per la musica, e ora deve rimboccarsi le maniche per salvare ciò che gli rimane. Tuttavia, l’uomo incontrerà le ostilità della moglie Maria e dei figli Raffaele e Antonio, che vogliono vendere l’amata casa discografica di famiglia all’antagonista Gaetano Russo.

Michele può contare sulla figlia Anna, talentuosa pianista decisa a dimostrare l’innocenza del padre, e su Regina, aspirante trapper di successo. Grazie al loro supporto, l’uomo combatterà fino alla fine per riportare in auge la Parthenope Edizioni Musicali e riconquistare l’affetto della sua famiglia, che sembra aver perso fiducia in lui. Michele, però, nasconde anche un segreto…

La voce che hai dentro: anticipazioni prima puntata 14 settembre 2023

Nella prima puntata de La voce che hai dentro scopriamo i protagonisti della fiction Massimo Ranieri interpreta il protagonista Michele Ferrara, il proprietario di una prestigiosa casa discografica appena uscito di prigione, dopo essere stato accusato dell’omicidio del padre dieci anni prima. Per evitare il fallimento e che l’azienda di famiglia venga venduta al peggior avversario, Michele pensa a rilanciare la casa discografica con l’aiuto della figlia e di una giovane trapper. Ad ostacolarlo ci sarà la moglie Maria (interpretata da Maria Pia Calzone), e i due figli Raffaele e Antonio (interpretati da Michele Rosiello ed Erasmo Genzini).

Nel cast anche Giulia D’Aloia nei panni dell’altra figlia di Michele, Anna; Gianfranco Gallo interpreta il rivale Gaetano Russo; La Niña veste i panni della trapper Regina. Nel cast ci sono anche Nando Paone e Ruben Rigillo.

Massimo Ranieri: “Ho scritto La voce che hai dentro dodici anni fa”

Massimo Ranieri ha parlato della fiction di Canale 5, al via il 14 settembre 2023, in un’intervista con Sorrisi e Canzoni. In La voce che hai dentro, l’artista interpreta Michele: “è un discografico, un uomo che vive di musica, e davvero innamorato della musica. Quando suo padre è stato ucciso tutte le prove portavano alla sua colpevolezza. Lui però si è sempre dichiarato innocente e nasconde un mistero.” Con questa trama, La voce che hai dentro aggiunge anche un elemento giallo alla trama principale.

L’idea della fiction La voce che hai dentro è dello stesso Massimo Ranieri. “Ho scritto questa storia 12 anni fa”, ha confidato sempre a Sorrisi. “Anche io, proprio come Michele, sogno di trovare qualcuno che “abbia una voce dentro” per farlo crescere e sbocciare. A lui ho dato la mia stessa testardaggine e il mio amore per la musica”.











