La volpe e la bambina/ Su Italia 1 il film con la voce di Ambra Angiolini

La volpe e la bambina, film di Italia 1 diretto da Luc Jacquet

La volpe e la bambina va in onda oggi, sabato 22 ottobre 2022, a partire dalle 23.20, su Italia 1. Si tratta di un film d’avventura del 2007, titolo originale Le Renard et l’enfant, distribuito da Lucky Red e prodotto da Bonne Pioche, France 3 Cinéma. La regia è di Luc Jacquet. Prima di diventare regista e sceneggiatore Jacquet è stato biologo. Ha iniziato la sua carriera realizzando documentari per la televisione che avevano come protagonisti gli animali.

Smallfoot: Il mio amico delle nevi/ Su Italia 1 il film d'animazione

Il successo cinematografico è arrivato nel 2005, quando ha ideato, diretto la regia e curato la sceneggiatura de La marcia dei Pinguini premiato con l’Oscar come migliore film-documentario. Nel 2017 è uscito il sequel La marcia dei Pinguini: il richiamo. Tra i suoi più recenti lavori ricordiamo Il ghiaccio e il cielo che ha chiuso la 68° edizione del Festival di Cannes. Nel cast abbiamo Bertille Noël-Bruneau che interpreta la bambina e Ambra Angiolini vincitrice nel 2007 di un Nastro d’Argento e un David di Donatello come migliore attrice non protagonista per Saturno contro. Nel film lei è la voce narrante.

Dunkirk/ Su Rete 4 il film di Christopher Nolan con Cillian Murphy

La volpe e la bambina, la trama del film

La volpe e la bambina racconta una magica storia di amicizia tra un animale selvaggio che vive nella foresta e una bambina alla ricerca di un’amica di cui fidarsi. La voce narrante è di Ambra Angiolini. Una bambina di dieci anni dai lunghi capelli rossi, vive con la sua famiglia in una fattoria che si trova tra le montagne del Giura nella parte sud-est della Francia. Un giorno mentre sta tornando a casa a piedi, intravede tra gli alberi una volpe impegnata a cacciare. Quando l’animale si accorge di essere spiato, fugge.

La ragazzina resta incantata dalla bellezza della volpe e desidera rivederla di nuovo. Arriva l’inverno e la bambina non potendo scendere in paese per andare a scuola, trascorre il suo tempo girovagando per la foresta con la speranza di poter incontrare di nuovo la creatura. Purtroppo si ferisce gravemente a un piede e per un lungo periodo è costretta a stare isolata a casa senza muoversi. In primavera finalmente riesce a camminare e riprende a girovagare per la foresta, dove riesce a ritrovare la volpe, questa volta però non è da sola ma in compagnia dei suoi cuccioli. La bambina per avvicinare l’animale comincia a portargli da mangiare tutti i giorni, fino a quando la volpe, che si chiama Titou comincia a familiarizzare con la ragazzina fino a creare un rapporto di amicizia basato sulla reciproca fiducia.

John Rambo/ Su Italia 1 il film con Sylvester Stallone

© RIPRODUZIONE RISERVATA