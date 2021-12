La volpe e la bambina/ Su Italia 1 il film con la voce di Ambra Angiolini

La volpe e la bambina, film di Italia 1 diretto da Luc Jacquet

La volpe e la bambina è uno dei film che trasmetterà Italia 1 oggi, giovedì 30 dicembre, a partire dalle ore 16.30. Si tratta di un film drammatico e d’avventura di produzione francese nato nel 2007 e diretto sapientemente da Luc Jacquet.

Nel cast troviamo Bertille Noel Bruneau nel ruolo della bambina che sarà sostituita da Isabelle Carrè da adulta. Il bambino invece è Thomas Lalibertè mentre la voce narrante è di Kate Winslet nella versione originale. In Italia invece Ambra Angiolini presta la voce sia la bambina da adulta che la narratrice.

Le scarpe magiche di Natale/ Su Rai 2 il film con Candance Cameron

La volpe e la bambina, la trama del film: una piccola bimba dai capelli rossi

La storia de La volpe e la bambina si articola sulle vicende legate ad una piccola bambina dai capelli rossi, che un giorno qualunque si avventura tra le montagne vicine alla sua casa incontrando una tenera volpe. Quest’ultima, palesemente spaventata dalla tenera ragazzina scappa via, lasciando però nella mente della bimba un pensiero ricorrente e costante. Più volte infatti decide di tornare in quel luogo nella speranza di incontrare l’animale, rimanendo anche ferita in una delle diverse occasioni.

Il mio principe di Natale/ Su Rai 2 il film con Alexis Knapp

Sopraggiunto l’inverno, è costretta a restare in casa a causa del freddo non potendosi quindi recare sul luogo per tentare nuovamente l’incontro con la volpe. I suoi pensieri continuano ad essere rivolti a quell’incontro, come dimostrato dai disegni che ritraevano proprio quel momento. Nel frattempo, si scopre che il compagno della volpe è stato ucciso dal veleno utilizzato per la caccia proprio in quel periodo. Con l’arrivo della primavera la bambina ha l’occasione di riprendere le ricerche, imbattendosi nei cuccioli dell’animale ricercato.

Dopo tante peripezie e svariati tentativi fallimentari i due si incontrano finalmente, stringendo una sincera e tenera amicizia. Durante uno dei tanti incontri, la volpe inizia a correre sotto la pioggia costringendo la ragazzina a seguirla in direzione di una grotta, rischiando così la propria vita passando tutta la notte fuori casa e dormendo su di un albero. Nonostante la brutta esperienza, la famiglia riesce comunque a portarla in salvo scongiurando un triste epilogo.

La stella di Natale/ Su Canale 5 il film con Ed Asner

Dopo aver trascorso la maggior parte dei loro giochi nel bel mezzo della natura incontaminata, la bambina decide di mostrare a Titou, nome dato alla volpe, il luogo della propria casa. Purtroppo però, in quell’occasione l’animo selvatico della creatura viene fuori in tutta la sua frenesia arrivando a ferirsi gravemente dopo aver rotto il vetro della finestra. Infatti, inizia a saltare da un punto all’altro della stanza senza controllo, ringhiando senza una ragione reale. La bambina è così costretta a riportare l’amica dai suoi cuccioli, salutandola per l’ultima volta dopo essersi assicurata del suo stato di salute. Molti anni dopo, con la bambina ormai diventata adulta e madre, si ritrova a raccontare la storia di quell’amicizia proprio a sua figlia e nella stessa camera di quel giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA