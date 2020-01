LA VOLPE E LA BAMBINA/ Trama del film con Isabelle Carrè su Italia 1 (1 gennaio)

La programmazione di Italia 1 prevede per il pomeriggio di questo mercoledì 1° gennaio 2020 alle ore 14.35 la messa in onda del film di genere avventura-fantastico La volpe e la bambina. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2007 in Francia da diverse case cinematografiche per la regia di Luc Jacquet, mentre il soggetto e la sceneggiatura portano la firma dello stesso regista assieme a Eric Rognard. Il montaggio è stato realizzato da Sabine Emiliani; il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Eric Dumage e Gerard Simon mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Evgueni Galperine, Alice Lewis e David Reyes. Nel cast sono presenti, tra gli altri, Isabelle Carrè, Thomas Lalibertè e Bertille Noel-Bruneau.

La trama de La volpe e la bambina

Durante il periodo autunnale, una bambina dai capelli rossi si trova a passeggiare candidamente in un bosco. A un certo punto, trovandosi di fronte una piccola volpe, interrompe la sua camminata. L’animale scappa via, spaventato dalla presenza della bambina. Per la piccola, quell’incontro è stato particolarmente significativo e interessante, tant’è che nei giorni successivi continua a recarsi in quel preciso punto del bosco con la speranza di poter ritrovare quella volpe. Diventerà ben presto una vera e propria ossessione: all’interno della propria casa, la bambina non farà altro che disegnare su alcuni fogli di carta la volpe vista e soprattutto leggerà una serie di libri che gli permetteranno di scoprire ogni genere di caratteristica di questa tipologia di animale a partire dalle sue abitudini. Mentre la bambina trascorre gran parte del freddo inverno con i suoi genitori, pensando costantemente a quella volpe, quest’ultima dovrà fare i conti con una serie di difficoltà legate soprattutto alla morte del suo compagno e quindi all’esigenza di doversi occupare dei piccoli da sola. Nel corso del tempo che intercorre tra la fine del periodo invernale i primi mesi estivi, la bambina ritornerà nuovamente nelle zone di quel bosco e finalmente, dopo svariati tentativi andati a vuoto, potrà incontrare ancora quella volpe e i suoi piccoli. Da quel momento in poi, le due diventeranno inseparabili amiche di giochi. La bambina trascorrerà tantissime giornate insieme alla volpe, correndo nel bosco e soprattutto procacciando per lei alimenti che possono essere utili al suo sostentamento e a quello della sua famigliola. Tuttavia, ben presto, dovranno emergere le differenze tra gli umani e le volpi e soprattutto ci saranno delle problematiche non appena la bambina tenterà di portare a casa quell’animale.

