Torna in onda oggi - 8 settembre 2025 - La Volta Buona di Caterina Balivo: tutte le novità del talk di Rai Uno.

Tra le ultime a chiudere i battenti per poi godersi la meritata pausa televisiva, Caterina Balivo è pronta a riaccendere i motori de La Volta Buona. Il talk pomeridiano torna in onda oggi – 8 settembre 2025 – su Rai Uno ed è una terza stagione che pullula di novità come anticipato dalla conduttrice. Proprio qualche giorno fa aveva offerto ai fan un video con qualche piccola anticipazione dei cambiamenti che riguarderanno non solo la gestione del format ma il design e l’estetica dello studio.

I reali cambiamenti dello studio de La Volta Buona riguardano principalmente i colori; dalle prime immagini sembra che la scelta sia ricaduta su una maggiore varietà con tonalità principalmente pastello. Nulla di rivoluzionario rispetto a ciò che abbiamo osservato la scorsa stagione; torna il classico divano pronto ad accogliere gli ospiti ma la vera rivoluzione sembra chiamare in causa anche una nota collega, Barbara D’urso. Tra le anticipazioni offerte da Caterina Balivo nel video pubblicato sui social, spicca la ‘saletta degli ospiti’. Come racconta Biccy, quest’ultimo dettaglio ricorda in maniera marcata uno spazio iconico di Domenica Live – programma cult dell’ex volto Mediaset – dove appunto si osservavano gli ospiti più attesi nei momenti che anticipavano l’ingresso in studio.

La Volta Buona, tutte le novità della nuova stagione: dai giochi telefonici alle interviste, anticipazioni prima puntata oggi 8 settembre 2025

Per quanto riguarda invece l’andamento della diretta de La Volta Buona, il format dovrebbe rispolverare i giochi telefonici che verso il finire della scorsa stagione erano stati particolarmente accantonati. Interviste, approfondimenti tra salute, alimentazione e costume; come sempre ci saranno i collegamenti in giro per il Paese per approfondire ulteriori tematiche in parallelo. Insomma, Caterina Balivo torna con un carico di novità importante e certamente con grande voglia di interfacciarsi con il suo amato pubblico. Non mancherà il maestro Mezzancella al pianoforte per i momenti musicali e, per la prima puntata – in onda oggi, 8 settembre 2025 – non poteva esserci miglior apertura se non un tributo al grande e compianto Pippo Baudo.