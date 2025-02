Considerando i risultati che ha dovuto faticare giorno dopo giorno, per non parlare del fatto che Uomini e Donne è dieci punti di share sopra Rai1 dal lunedì al venerdì, il futuro de La volta buona di Caterina Balivo (attaccata in Estonia) sembra tutt’altro che funereo. Come fa sapere il portale TvBlog pare che la Rai abbia deciso di confermarlo nella prossima stagione tv 2025/26 sempre nella stessa fascia oraria.

Quest’estate si potrebbero vedere delle novità per quanto riguarda i programmi messi in cantiere dall’azienda e il magazine Oggi è in grado di anticipare che al posto dell’attuale talk show ci sarà un programma inedito condotto da una personalità che negli ultimi mesi si è ripresa quello che le hanno tolto: si sta parlando di Bianca Guaccero, vincitrice di Ballando con le stelle insieme al compagno Giovanni Pernice.

La volta buona confermato. Staffetta tra conduttrici in estate: le novità

Una vera e propria staffetta estiva tra Caterina Balivo e Bianca Guaccero. Perché si sa: dopo la stagione tv attuale La volta buona si prenderà dei meritati mesi di vacanza prima di tornare in onda a settembre 2025 e al suo posto, stando al magazine Oggi, dovrebbe arrivare un programma inedito condotto dalla Guaccero, che è tornata alla ribalta dopo aver vinto il dancing show di Milly Carlucci.

La vincitrice di Ballando con le stelle sta tornando a essere un volto importante dell’azienda non solo dopo il trionfo, ma in special modo dopo gli ottimi ascolti di Dalla strada al palco (dove ha condotto insieme a Nek) e dopo l’esperienza del PrimaFestival insieme a Gabriele Corsi e Maria Sole Pollio. In amore va tutto a gonfie vele e sul lavoro si prospetta un futuro intenso. Intanto la sua collega può tirare un sospiro di sollievo perché sembra che il suo talk show, nonostante gli ascolti non siano entusiasmanti, sarà riconfermato nella prossima stagione tv.

