La puntata odierna de La Volta Buona è stata piuttosto movimentata; complice l’intervento di Heather Parisi che ha deciso di replicare ad alcune affermazioni fatte proprio nello studio di Caterina Balivo ma anche ‘per colpa’ di una delle ospiti: Silvia Annichiarico. Proprio in chiusura del primo blocco dedicato al mondo della tv e con la replica della showgirl, la conduttrice ha annunciato due imminenti ingressi: Elena Barolo e Giorgia Palmas, storiche ‘Veline’ di Striscia la Notizia. E’ stato proprio a quel punto che Silvia Annichiarico si è lasciata sfuggire una battuta non proprio carina nei confronti della categoria ‘approfittando’ dell’introduzione di Caterina Balivo.

Chi è Giorgia Palmas e carriera televisiva/ Il boom a Striscia la Notizia e la vittoria all'Isola dei famosi

“Spesso si pensa chissà che rapporto avranno, chissà quelle due cosa si faranno: e invece le Veline si amano tra loro”, queste le parole di Caterina Balivo a La Volta Buona per introdurre Elena Barolo e Giorgia Palmas, mettendo all’angolo rumor e voci di una possibile competizione professionale. A questo punto, Silvia Annichiarico si è resa protagonista di una gaffe che non è passata inosservata: “… Ah, non chi si faranno?”.

Filippo Magnini, chi è il marito di Giorgia Palmas e la figlia Mia/ "Amore vero, sono una donna felice"

Silvia Annichiarico e la battuta sulle Veline, imbarazzo di Caterina Balivo a La Volta Buona: “Andiamo in pubblicità…”

La gaffe di Silvia Annichiarico non è sfuggita a Caterina Balivo che si è immediatamente ‘gelata’. Emblematica anche la reazione di Carmen Russo: “Silvia, ma che dici!”. La conduttrice de La Volta Buona ha dunque cercato di rompere quel momento di imbarazzo: “Volevo far entrare Elena Barolo e Giorgia Palmas ma SIlvia Annichiarico ha deciso di ‘scuotermi’…”. Poi, sull’ingresso delle due ex Veline l’inquadratura ha beccato l’ospite con volto quasi sconsolato, probabilmente consapevole dello ‘strafalcione’. Caterina Balivo, forse infastidita, chiude così il momento di imbarazzo: “Andiamo in pubblicità, che è meglio…”.