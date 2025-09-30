Collegamento in diretta con i funerali di Claudia Cardinale e piccolo contrattempo: Caterina Balivo alle prese con un fuorionda.

La puntata odierna de La Volta Buona ha proposto un focus sull’ultimo saluto alla grande, immensa e divina Claudia Cardinale. L’attrice ha scelto la Francia seppur particolarmente legata all’Italia dal punto di vista affettivo; proprio all’ombra della Torre Eiffel si sono tenuti oggi i funerali e, con Rebecca Vespa in collegamento, sono state raccontate le emozioni e la suggestiva atmosfera del luogo. Prima di partire con la diretta, però, c’è stato un piccolo problema tecnico; o meglio, un fuorionda che ha apparentemente spiazzato Caterina Balivo.

La conduttrice de La Volta Buona stava giusto annunciando il collegamento in diretta dalla Francia per i funerali di Claudia Cardinale; appena apparse le immagini si è però sentita una voce quasi tuonante – si suppone dell’invitata Rebecca Vespa – che affermava: “C’è l’intervista, mandate quella!”. Nel frattempo, Caterina Balivo ha cercato di proseguire il discorso forse anche per coprire il fuorionda. Prima di ristabilire il collegamento, si è sentito ancora: “Abbiamo l’intervista!”.

La Volta Buona, Caterina Balivo ‘replica’ al fuorionda: “Colpa dei tempi tecnici…”

Tempestivo l’intervento della regia de La Volta Buona che ha lasciato scorrere le immagini dei funerali di Claudia Cardinale senza però mandare ulteriormente in onda l’audio. Ripreso il collegamento con Rebecca Vespa, stando a come si è appunto evoluto il racconto, si è compreso come l’intervista menzionata fosse quella fatta alla figlia della compianta attrice, presente proprio in quei momenti all’esterno della chiesa. Sembrano essere sorti dunque dei problemi tecnici dato che, proseguendo, la stessa Caterina Balivo ha asserito: “Intanto che proviamo a caricare l’intervista, magari la figlia di Claudia Cardinale vuole dare un saluto…”.

“Ovviamente ci sono tempi tecnici per il riversamento dell’intervista”, ha sottolineato successivamente Caterina Balivo a proposito della chiacchierata con la figlia di Claudia Cardinale prima dei funerali. Parole che sono sembrate quasi una giustificazione rispetto al fuorionda ascoltato poco prima a La Volta Buona. In ogni caso, la conduttrice ha avuto una reazione magistrale a quel momento di impasse; non solo non ha battuto ciglio ma ha continuato a riempire il vuoto con il proprio racconto, l’ausilio di Rebecca Vespa in collegamento e il contributo degli ospiti in studio.