Caterina Balivo inciampa in una piccola gaffe scherzando con Eva Grimaldi: il siparietto a La Volta Buona su ‘Il più bello d’Italia’ e… Gabriel Garko!

Alcuni retroscena possono sfuggire, soprattutto nel flusso della diretta; è successo oggi a Caterina Balivo quando, scherzando con Eva Grimaldi, è inciampata in una piccola gaffe relativa ai trascorsi sentimentali dell’attrice. Particolarmente chiacchierata fu la storia con Gabriel Garko, ai tempi al centro della scena mediatica e reduce alcuni anni prima dalla vittoria nel contest ‘Il più bello d’Italia’. La puntata odierna de La Volta Buona ha accolto in studio proprio il fresco vincitore del medesimo concorso, Alessandro Cignarale; la sua presenza ha dunque propiziato la piccola gaffe della conduttrice nei confronti di Eva Grimaldi.

Eva Grimaldi non si è sottratta ai complimenti in coro per Alessandro Cignarale, come anticipato, fresco vincitore della fascia de ‘Il più bello d’Italia. L’attrice, come ricordato da Caterina Balivo a La Volta Buona, in passato ha avuto a che fare con il concorso seppur in maniera indiretta. Il siparietto rimanda infatti al suo rapporto con Gabriel Garko – che vinse il medesimo contest – e che in passato è stato appunto accostato all’attrice dal mondo del gossip. Qui scocca la gaffe di Caterina Balivo che, forse dimenticando le rivelazioni più recenti, ha ricordato con il sorriso: “Anche tu sei stata fidanzata con ‘il più bello d’Italia’, Gabriel Garko!”.

Eva Grimaldi e Gabriel Garko, la gaffe di Caterina Balivo che dimentica le ultime rivelazioni: “Storia creata a tavolino”

Eva Grimaldi ha risposto con il sorriso, forse anche per glissare al siparietto come confermato dalla breve battuta: “Dai ne parliamo un’altra volta!”. La frase ‘fidanzata con…’ pronunciata da Caterina Balivo è ciò che rimanda ad una piccola gaffe – o dimenticanza – della conduttrice de La Volta Buona. Infatti, proprio l’attrice, dopo il coming out di Gabriel Garko, parlò senza filtri – come racconta Gossip e Tv – del loro rapporto portando alla luce una verità in contrasto con ciò che ai tempi raccontava la cronaca rosa. “La nostra storia è stata creata a tavolino 14 anni fa; non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre aiutato”. Per quanto quel rapporto fosse appunto costruito, alla base c’era e c’è un rapporto sincero, di grande affetto e amicizia: “C’è comunque un amore profondo che ci lega, ancora oggi”.