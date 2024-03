La volta buona oggi 29 marzo 2024 non va in onda: perché/ Spazio a Lorena Bianchetti con “A sua immagine”

La volta buona: ecco perché oggi venerdì 29 marzo 2024 non va in onda

Oggi, venerdì 29 marzo 2024, La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo e trasmesso dal lunedì al venerdì da Raiuno, alle 14, non va in onda. Un cambio di programmazione dovuto alle festività pasquali. In occasione del Venerdì Santo, infatti, Raiuno ha deciso di trasmettere una puntata speciale di “A sua immagine” condotto da Lorena Bianchetti che, insieme ai propri ospiti, racconterà la storia del Venerdì Santo e le varie celebrazioni che avvengono non solo in Italia. Una puntata speciale quella di A sua immagina in onda dalle 14 alle 15 di oggi.

Mattia Faraoni: “Mia moglie e mia figlia Chloe le mie due gioie”/ “Boxe non è sport violento”

Al termine di “A sua immagine”, Raiuno trasmetterà comunque La volta buona. Si tratta, però, di una puntata speciale ovvero una raccolta delle interviste più belle trasmesse nel corso della stagione.

La volta buona: ecco quando torna in onda

Sarà un lungo weekend pasquale per Caterina Balivo che, tuttavia, tornerà regolarmente in onda con una nuova puntata de La volta buona lunedì 1° aprile 2024. Nonostante il giorno di Pasquetta, la programmazione di Raiuno non si ferma e i telespettatori potranno seguire le trasmissioni che, ogni giorno, fanno compagnia a milioni di persone.

Alessandra Tripoli: “Sono una mamma imperfetta”/ “Con mio figlio Liam parlo molto e mi scuso”

Nel giorno di Pasquetta, dunque, alle 14, Raiuno trasmetterà una nuova puntata della trasmissione pomeridiana condotta da Caterina Balivo che, insieme a tutta la squadra, regalerà nuove ed emozionanti interviste ai propri telespettatori.











© RIPRODUZIONE RISERVATA