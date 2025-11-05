La Volta Buona di Caterina Balivo, una parte del web boccia la ‘monotonia’ del talk di Rai Uno: “Si parla sempre di diete!”.

L’appuntamento con La Volta Buona di Caterina Balivo è ormai una costante; il pomeriggio targato Rai Uno parte proprio con il suo talk di approfondimento con ospiti chiamati a disquisire sugli argomenti più disparati. Contenuti variegati, interviste inedite e un viaggio costante tra i programmi più in voga della tv; eppure, non pochi sui social iniziano a storcere il naso nei confronti del people show della rete ammiraglia del servizio pubblico.

Purtroppo la Balivo sta virando verso il dursismo stile pomeriggio cinque ante litteram

Sto rimpiangendo la Bortone — Edo (@rienneva_plus) November 5, 2025

Pioggia di critiche su X per La Volta Buona; in rete, osservando i commenti relativi alla trasmissione condotta da Caterina Balivo, risulta quasi difficile trovare commenti positivi. Anzi, il leitmotiv sembra essere la tendenza ‘monotematica’; buona parte dei commenti negativi sono infatti rivolti alla scelta di trattare quasi sempre gli stessi argomenti nel corso delle puntate, in particolare – nel caso odierno – diete e regime alimentare.

Caterina Balivo e La Volta Buona nel mirino dei social: “Sempre gli stessi argomenti!”

“Sempre diete, ogni giorno”, scrive qualcuno su X: “Oggi un nuovo argomento… le diete”, “Devono copiare altri programmi per riempire le 2 ore”. Un parere che sembra quasi unanime tra gli ultimi commenti presenti sul noto social network a proposito de La Volta Buona: l’approfondimento di Caterina Balivo sul tema dell’educazione alimentare proprio non sembra trovare il favore di una parte del web che, ovviamente, non rappresenta la totalità dei telespettatori. “Come sempre su 100 puntate 98 sono ferme là. Sarebbe bene cambiare aria, sta diventando un argomento ossessionante”.

C’è anche chi, sempre su X, va sul pesante nel commentare quanto proposto da La Volta Buona di Caterina Balivo. “Sta virando verso il ‘D’Ursismo’ stile Pomeriggio Cinque… Sto rimpiangendo Serena Bortone”. Una stroncatura che dunque raggiunge anche la conduttrice, al punto da evocare il paragone con chi prima di lei aveva l’onere e l’onore di intrattenere il pubblico nella medesima fascia oraria. In ogni caso, farebbe bene la conduttrice a tener conto delle critiche sui social o risulterebbe comunque giusto perseverare nella scelta degli argomenti a La Volta Buona? Ciò che si evince dai social va comunque preso con le pinze dato che, come sottolineato, è solo una minima parte dei telespettatori rispetto ad una utenza ben più ampia. Se il lavoro di Caterina Balivo non fosse pertinente e coinvolgente – come sottolinea una parte del web – di certo non sarebbe ancora il programma di punta nel pomeriggio di Rai Uno.

#LaVoltaBuona ormai è un mix di #BuongiornoBenessere ed #ÈSempreMezzogiorno. Non può mancare l'argomento dieta, oggi anche le ricette in diretta. Devono copiare altri programmi per riempire due ore. — 🅱️🅰️©️©️🅾️ (@Baccotvnews) November 5, 2025