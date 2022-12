LA ZANZARA/ Contante e Fisco, è stato ancora Scandurra-show

Torna a tuonare ai microfoni de La Zanzara Maurizio Scandurra. E lo fa come sempre nel suo stile irriverente, pirotecnico ma sempre ben argomentato. Il giornalista cattolico per antonomasia della televisione italiana ieri ospite in studio a ‘Radio24’ da Giuseppe Cruciani si è presentato come di consuetudine vestito di nero, e granDe crocifisso vescovile al collo.

Ma, colpo di scena, al posto della consueta tunica nera, questa volta una brillante toga da avvocato. “Appartiene a Federica Barbiero, stimato legale torinese che per prima in Italia ha denunciato tutte le bufale che si nascondono dietro la farsa della rottamazione delle cartelle esattoriali. Che, oltre a non risolvere il problema del carico debitorio degli italiani, in molti casi lo aggrava”, ha esordito Scandurra.

“Una professionista autorevole del diritto tra le poche ad aver compreso che la maggior parte delle cartelle spesso sono inesigibili, scadute e non più reclamabili dallo Stato: il quale le invia comunque senza verificarle attentamente, conscio del fatto che la leva della paura e della sottomissione porta spesso il contribuente a considerare l’adesione ai meccanismi di pace fiscale la migliore delle soluzioni. Quando spesso, in realtà, rischia di trasformarsi in una forma di adesione, di autodenuncia volontaria anche per tributi già scaduti. Come dire, lo Stato ci sta a provare, e il cittadino inconsapevole abbocca. Convinto di proteggersi, peggiora soltanto invece la propria situazione.

Ed ecco poi il consiglio per chi è all’ascolto: prima di pagare una cartella, “Fatevela sempre controllare da un buon tributarista esperto per vedere se è dovuta o meno. Il 60% abbondante delle volte è nulla. Quindi, uno a zero per il contribuente onesto”, approfondisce Maurizio Scandurra.

Prosegue poi ancora l’opinionista: “Ho avuto modo di intervistare Federica Barbiero anche per ‘Canale Italia’. Il filmato è disponibile sul web. Un dialogo chiaro ed esaustivo in cui il noto avvocato, che ammiro per il coraggio, la capacità e l’onestà intellettuale ha spiegato chiaramente come potersi difendere in maniera legale dalle cartelle esattoriali nulle”.

Per poi concludere: “Ringrazio Giuseppe Cruciani, amico e maestro, per darmi sempre ampio spazio nel suo seguitissimo radiotalk. Tra una battuta e l’altra, la verità emerge. Affiora e si diffonde via etere anche grazie al coraggio che lui ha di trattare temi scomodi e scottanti con tutta la schiettezza che ne fanno uno dei migliori giornalisti italiani in circolazione tra quelli più rappresentativi del cosiddetto infotainement”, precisa da ultimo il grintoso e colto Maurizio Scandurra.

Prodigo di citazioni, ma anche di soluzioni utili sugli argomenti più disparati e di tendenza.











