La Zia Lara, Lara Laino, La regina dei cubi/ Messalina a Ciao Darwin e non solo..

Lara Laino, in arte La zia Lara non è più solo la regina dei cubi ma sui social si definisce anche presentatrice Telemilano, sexy food blogger e alle prese con agenzia dei single, cos’altro vogliamo di più dalla Messalina che questa sera in Ciao Darwin 8 tornerà a farci sognare? Curve mozzafiato, capelli lunghi e neri e social affollatissimi delle sue foto e dei suoi followers, arrivati ormai dalla soglia di 133 mila. A chi le chiede l’origine del suo nome spiega che tutti la chiamano la zia per il suo modo di risolvere le cose e organizzare i suoi eventi ma se le si chiede qual è la sua professione principale adesso risposte sexy food blogger anche se dai 18 ai 26 anni è stata una nota cubista della Milano by night. Sui social ammette che il Coronavirus ha un po’ bloccato i suoi progetti e anche la sua libertà impedendole di andare in giro per locali per le sue recensioni sexy, e mai volgari, ma presto si rimetterà in carreggiata.

Ciao Darwin Giuliette vs Messaline/ Madre Natura Cicelys Zelies. E Mega.. (Replica)

La Zia Lara, vero nome Lara Laino, alias La regina dei cubi, chi è e cosa fa a Ciao Darwin 8?

Questa sera i fan de La zia Lara la ritroveranno impelagata in una divertente e sexy prova di A spasso nel tempo di Ciao Darwin 8 in cui si presenta “Sono Lara La Zia, la regina dei cubi” . Nelle ultime ore sui social ha condiviso il suo entusiasmo per la partecipazione alla puntata di oggi di Ciao Darwin 8 richiamando e taggando anche la sua compagna di viaggio, la Giulietta Stephanie. Il suo viaggio nel tempo sarà davvero imperdibile così come la reazione di Paolo Bonolis che, ad un certo punto si lascerà andare ad un sonoro “Ma che me sta a fà, la supercazzola?”.

LEGGI ANCHE:

Diego Taiani, marito Cicelys Zelies Madre Natura/ Colpo di fulmine a Napoli, poi..Cicelys Zelies Madre Natura Ciao Darwin Messaline VS Giuliette/ Che curve! Bonolis..

© RIPRODUZIONE RISERVATA