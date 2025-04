ORIGINE COVID, TRUMP FA PUBBLICARE NUOVO RAPPORTO

Cina ancora sotto attacco: dopo i dazi, gli Stati Uniti rilanciano con il Covid. La Casa Bianca ha sostituito il principale sito governativo per le informazioni sul Covid con un nuovo sito web in cui rivela le “vere origini” della pandemia, prendendosela anche con democratici e media che hanno screditato la teoria dell’incidente di laboratorio e per le restrizioni imposte. “Per l’amministrazione la priorità è la trasparenza. Il popolo americano merita di conoscere la verità sulla pandemia“, ha dichiarato un alto funzionario a Fox News.

I siti web governativi Covid.gov e Covidtests.gov, che fornivano informazioni sul Covid e consentivano anche di ordinare i test, ora reindirizzano alla pagina web del laboratorio. Compare un’immagine dell’attuale presidente Usa Donald Trump affiancata dalle parole “Lab Leak” e c’è un’immagine satellitare di Wuhan, in Cina, la città dove il Covid ha iniziato a diffondersi.

Dunque, il sito web ora accompagna i lettori nella scoperta delle prove sull’origine Covid che sostengono la teoria della “fuga” del coronavirus dal laboratorio, ma ripercorre anche la gestione della pandemia, puntando il dito non solo contro l’ex presidente Joe Biden, ma anche contro lo scienziato Anthony Fauci, ex direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, il quale aveva promosso l’origine naturale della pandemia e screditato ripetutamente le ipotesi alternative per “spingere la narrativa preferita“.

ORIGINE COVID, COSA AFFERMA IL SITO (RI)LANCIATO DA TRUMP

Il rapporto Lab Leak sottolinea che una caratteristica biologica riscontrata nel virus non è stata trovata in natura, avvalorando la teoria della manipolazione. Questo è uno dei cinque punti chiave elencati. Un altro riguarda Wuhan, in Cina, dove è stato trovato il primo caso di coronavirus: lì c’è anche la sede del “principale laboratorio di ricerca sulla SARS” della Cina. Si fa notare, quindi, che la città ospita l’Istituto di virologia di Wuhan, un laboratorio di coronavirus che è stato coinvolto in progetti di ricerca considerati pericolosi da alcuni scienziati.

Si allude anche alle preoccupazioni che il laboratorio abbia condotto il suo lavoro in condizioni di sicurezza improprie. Un altro punto riguarda i contagi: “Derivano da una singola infezione nell’uomo e questo è in contrasto con le precedenti pandemia in cui, invece, si sono verificati molteplici eventi di spillover“. Tornando a Wuhan, i ricercatori “manifestarono sintomi simili a quelli del Covid già nell’autunno del 2019“. Il quinto e ultimo punto riguarda le prove dell’origine Covid: “Se ci fossero prove di un’origine naturale sarebbero già emerse, ma non è così“.

LE ACCUSE SULLA GESTIONE DELLA PANDEMIA

Il sito web, i cui contenuti provengono direttamente dalla sottocommissione ristretta della House Oversight Committee sulla pandemia Covid, si sofferma anche sulle misure introdotte durante la pandemia, dall’obbligo delle mascherine al distanziamento sociale. Quest’ultimo “era arbitrario e non basato sulla scienza“. Per quanto riguarda le mascherine, “non c’era alcuna prova conclusiva che proteggessero efficacemente gli americani dal Covid“. I funzionari sanitari vengono additati di aver parlato dell’efficacia delle mascherine “senza fornire agli americani dati scientifici, causando una massiccia crescita della sfiducia del pubblico“.

Oltre a sostenere l‘ipotesi di una fuga dal laboratorio, in relazione all’origine Covid, il sito web condanna l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per le sue decisioni durante la pandemia, attacca l’ex governatore di New York Andrew M. Cuomo per aver inviato i pazienti affetti da Covid nelle case di cura e critica le misure utilizzate per prevenire la diffusione precoce del Covid, come le chiusure e l’obbligo di mascherine.

C’è pure una sezione intitolata ‘Disinformazione sul Covid‘ in cui i funzionari sanitari vengono attaccati: “Spesso ingannano il popolo americano attraverso messaggi contraddittori, reazioni impulsive e mancanza di trasparenza“. Nel mirino anche l’ex governo, che “ha demonizzato trattamenti alternativi e narrazioni sfavorevoli, come la teoria della fuga di notizie dai laboratori, in un vergognoso tentativo di costringere e controllare le decisioni sanitarie del popolo americano“.