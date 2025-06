L'Abbraccio di Picasso e di Rivera, seconda prova maturità 2025: scopriamo il significato dei due dipinti usciti al liceo artistico

Per la seconda prova della maturità 2025, traccia del Liceo Artistico, agli studenti maturandi sono state proposte delle foto di alcuni artisti di fama internazionale, tutte inerenti la condivisione, il prendersi cura dell’altro. Spiccano in particolare l’abbraccio di Pablo Picasso nonché l’abbraccio di Diego Rivera, due opere nettamente distinte ma omonime. Proviamo a capire insieme di cosa si tratta, cominciare dal dipinto della star spagnola, uno dei grandi capolavori della stessa.

Ha più di 100 anni, essendo stata realizzata nel 1903, ed è un lavoro a pastello d’arte che ha dimensioni poco di meno di un metro, precisamente 98 centimetri di altezza per 57 di larghezza. Protagoniste due persone completamente nude che si abbracciano, ma guai a pensare che si tratta di una rappresentazione volgare, tutt’altro. Nel dettaglio si vede un uomo che bacia una donna sul collo mentre sono ovviamente abbracciati, con le braccia dei due che si avvolgono.

L’ABBRACCIO DI PABLO PICASSO: TUTTI I DETTAGLI

Entrambi i soggetti sono dipinti con una tonalità molto chiara, un rosa tendente al bianco, un colore che fa da contrasto allo sfondo, che invece viene dipinto da Picasso con un colore blu di modo da dare anche profondità all’intera scena, particolarmente romantica. Fra i dettagli de L’abbraccio di Picasso spicca anche una sedia, disegnata dall’artista in basso a sinistra, e ciò potrebbe far pensare a chi guarda, ad una scena di vita quotidiana, molto probabilmente un luogo di una casa come può essere ad esempio una camera da letto, ma anche un soggiorno o per che no, una cucina: scene comunque di vita quotidiana.

L’opera di Picasso è il classico esempio di dipinto realista, ovvero, la riproduzione quanto più dettaglia di scene di vita in cui traspare subito un senso di intimità nella coppia, il tutto avvolto da colori caldi e morbidi. Il dipinto è stato realizzato durante la fase di Picasso definita Proto-Cubismo, un classico esempio per comprendere meglio quel movimento artistico.



L’ABBRACCIO DI PABLO PICASSO E DI DIEGO RIVERA: LA SPIEGAZIONE DELL’OPERA MESSICANA

Veniamo quindi al secondo abbraccio, quello di Diego Rivera, artista messicano che ha dipinto la sua opera nel 1923. Si tratta di una realizzazione completamente differente rispetto a quella suddetta, tenendo conto che si tratta di un murale, al momento visitabile presso Città del Messico, nella sede del Segretariato dell’Istruzione Pubblica a. Se quella di Picasso è un’opera realista, l’abbraccio di Rivera è invece Naif, rientrate nella categoria pittura di genere. L’opera vede come protagoniste due persone che si abbracciano in primo piano, mentre sullo sfondo si nota un territorio montano.

I colori sono vivaci e i contorni ben visibili, un classico tratto della pittura di Diego Rivera, ed è un’opera che ovviamente inquadra alla perfezione il tema della seconda prova del liceo artistico per la maturità 2025, quindi il prendersi cura, la solidarietà, la compassione, il tutto reso ancora più emotivo grazie alla profondità della stessa scena resa perfettamente dal paesaggio circostante. Di fatto abbiamo due persone legate da un affetto profondo, mentre tutt’attorno un paesaggio piuttosto isolato, che accentua ulteriormente l’amore dei due protagonisti.