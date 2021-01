Labirinto d’amore/ Su Rai 2 il film con Jessy Schram (oggi, 1° gennaio 2021)

Labirinto d’amore andrà in onda oggi, 1° gennaio 2021, a partire dalle ore 15:50 sul canale televisivo Rai 2. Questo film può essere etichettato come una commedia sentimentale ed ha debuttato nell’anno 2020. Si tratta quindi di un film recente, prodotto meno di 12 mesi fa. La regia di questa pellicola è stata affidata a Jason Borque mentre il cast della pellicola contiene al suo interno diversi attori come Jessy Schram, Nancy Sorel, Jason Wishnowski, Stephanie Sy, Melisse Maria Elias, Beverly Ndukwu, Marshall Williams e Zoe Fish. Questa pellicola è una produzione statunitense canadese ed il suo titolo originale è Amazing Winter Romance.

Labirinto d’amore, la trama del film

Le vicende di Labirinto d’amore girano intorno a Julia Miller. Questa ragazza è una giovane giornalista che possiede diversi sogni ed ambizioni. Tuttavia, anche se questa ragazza vive in città, i suoi ritmi non sono abituati con quelli cittadini. A volte avverte come questa vita sia troppo frenetica per lei e tutto quello che vorrebbe è cambiare aria, lasciarsi alle spalle quell’ambiente così caotico. Inoltre, da tempo Julia soffre di una forma di blocco dello scrittore che le impedisce di scrivere qualcosa di sensazionale ed unico.

Il suo editore quindi, la incita a ritrovare l’ispirazione e la creatività facendo tutto quello che è necessario. Julia decide quindi di ritornare nel proprio paese d’origine chiamato Williston, un luogo che porta sempre nel suo cuore e che non ha mai dimenticato. Inoltre, in questo paese vive l’amore della sua vita, Nate, con il quale non ha mai potuto iniziare una relazione a causa del suo trasferimento in città. Nate ora vive ancora nella cittadina ed ha costruito un’enorme labirinto di ghiaccio, bellissimo da vedere e visitare. Sboccerà finalmente l’amore tra i due? Julia lo scoprirà soltanto dopo essersi ritrovata in un vero e proprio labirinto d’amore.



