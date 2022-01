Labirinto d’amore/ Su Rai 3 il film diretto da Jason Bourque

La principale protagonista di Labirinto d’Amore è l’attrice americana Jessica Jessy Schram nata a Skokie il 15 gennaio del 1986. Fin dall’età di mantenere la bambina ha dimostrato di essere appassionata di recitazione il che ha indotto i propri genitori nel darle l’opportunità di seguire degli appositi corsi e di lavorare per un’agenzia di giovani talenti per il settore della moda e della televisione. Il suo esordio è avvenuto in televisione prendendo parte ad un episodio della sitcom Drake & Josh nel 2004. Invece per quanto riguarda il mondo del cinema, la prima è più importante recitazione è arrivata nel 2006 prendendo parte al cast di American Pie: presenta nudi alla meta per la regia di Joe Nussbaum. Tra le altre pellicole più importanti e la vuoi televisivi ricordiamo La fratellanza, Keith, Unstoppable – Fuori controllo, Boston legal, CSI Miami, Dr House Medical Division, Life, Senza traccia, Ghost Whisperer – Presenze, C’era una volta, Mad Men e tanti altri.

Labirinto d’amore, film di Rai 2 diretto da Jason Bourque

Labirinto d’amore sarà protagonista su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, venerdì 7 gennaio, dalle ore 15:35. Si tratta di una pellicola prodotta nel 2020 grazie ad una co-produzione tra Stati Uniti d’America e Canada. Il film è stato distribuito esclusivamente nel circuito home video con la regia curata da Jason Bourque il quale ha potuto dare il proprio contributo anche nella stesura e nello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura.

Per quanto riguarda il cast sono presenti diversi attori piuttosto apprezzati dagli appassionati di cinema televisivo come Jessy Schram, Marshall Williams, Zoe Fish, Melissa Marie Elias, Paul Magel, Nancy Sorel e Kate Yacula.

Labirinto d’amore, la trama del film: un giornalista di grande talento

E ora soffermiamoci sulla trama di Labirinto d’amore. Julia è una giornalista di grande talento che dopo aver lavorato per circa un decennio nella città di Chicago, ha iniziato ad avere problemi legati alla sua capacità professionale. Infatti in maniera più o meno incomprensibile, la sua classica brillantezza nello scrivere perde di efficacia il che le crea non pochi problemi dal punto di vista professionale.

Volendo rinverdire le sue capacità e soprattutto tornare ai vecchi tempi che le hanno permesso di diventare un talento cercato dai più importanti giornali del territorio, decide di occuparsi di un articolo particolare in piena sintonia con il suo capo. Nello specifico deve realizzare una sorta di reportage che parli del fascino delle piccole città presenti nella zona di Chicago e in tanti altri stati americani.

Il suo primo passaggio è proprio per la sua cittadina natale dove però deve fare i conti con il cosiddetto labirinto di neve che è un’opera che realizzata per attirare maggiormente i turisti dal suo vecchio amico ai tempi del liceo Nate. Quest’ultimo infatti, dimostrando grande attaccamento alle sue origini e al suo territorio, non ha avuto mai abbandonare la cittadina e anzi si è speso costantemente per creare le premesse affinché venissero tante persone a visitarla e decidessero di sceglierla come luogo ideale dove vivere.

I due vecchi amici anche in ragione di questa realizzazione, avranno molto tempo da passare insieme durante il quale ricorderanno i momenti felici vissuti quando erano bambini e i tempi del liceo e tanto altro. Il loro costante frequentarsi farà emergere una sintonia anche dal punto di vista sentimentale che sarà preludio di una storia d’amore che però mette due davanti a una difficile scelta. Infatti, oggi Nate vive nella piccola cittadina mentre Julia ormai ha sviluppato la sua esistenza nella grande metropoli di Chicago. Per poter vivere al meglio il loro amore nascente dovranno trovare un compromesso che non sarà semplice perché gioco forza uno dei due dovrà rinunciare ai propri sogni professionali.

