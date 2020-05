LABOR OF LOVE: 15 UOMINI PER RESTARE INCINTA/ La sfida del nuovo reality della Fox

Pubblicità

Un nuovo reality della Fox rischia di far discutere non poco, anche fuori dal mondo della televisione. “Labor of love“, questo il nome della trasmissione, vede una donna di 41 anni, Kirsty Katzmann, single e desiderosa di diventare mamma. Per riuscirci, sarà alle prese con 15 uomini diversi che si alterneranno con un obiettivo preciso: metterla incinta e farle così vincere la corsa con l’orologio biologico. Kirsty sarà chiamata a scegliere tra i suoi 15 spasimanti, all’insegna del motto della trasmissione: “lascia perdere gli appuntamenti e sbrigati a fare figli”, “Labor of love” ha debuttato negli Stati Uniti la scorsa notte e sembra sicuramente destinato a suscitare polemiche, Kirsty è una professionista di Chicago, divorziata, che non vuole più perdere tempo per centrare un obiettivo della sua vita fondamentale: diventare finalmente mamma e poter allevare un figlio, a prescindere dalla possibilità o meno di trovare l’uomo giusto. I 15 pretendenti saranno valutati con attenzione e Kirsty ha assicurato di volersi comportare gentilmente anche con coloro che saranno “scartati“.

LABOR OF LOVE, FORMULA CONTROVERSA

Kirsty Katzmann ha deciso di affrontare l’avventura di “Labor of Love” non per fare necessariamente discutere o per giovarsi della popolarità che il reality comunque le offrirà come protagonista. La 41enne ha infatti sottolineato di aver avuto troppa sfortuna con gli uomini negli ultimi mesi, un appuntamento dopo l’altro che non riuscivano a darle però una prospettiva sicura sul suo bisogno impellente di diventare mamma. E allora quella del reality è diventata un’opportunità da cogliere al volo: “A 40 anni ero appena uscita da una relazione importante, ho ancora voglia di avere una famiglia e so che il tempo non è dalla mia parte”, ha spiegato Kirsty. “Per qualcuno uscire con 15 uomini bellissimi alla volta, potrebbe essere un sogno, ma crea confusione. Ogni volta che ho lasciato qualcuno l’ho fatto dopo una lunga conversazione”. I candidati infatti vivono tutti nella stessa casa con Kirsty, che li eliminerà progressivamente fino ad arrivare a quello che sarà il padre dei suoi figli. A condurre lo spettacolo è Kristin Davi, conosciuta per il ruolo di Charlotte York in Sex and the City.



