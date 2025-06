Il fenomeno Labubu è esploso e oggi vale più di 2 miliardi di dollari: è corsa all'acquisto per le bambole con i denti aguzzi virali sui social

Dall’essere uno dei tantissimi – più o meno famosi – fenomeni social che quasi mensilmente emergono e creano un falso desiderio di possesso negli acquirenti, all’essere il prodotto più venduto tra quelli cinesi per le bambole Labubu il passo è stato piuttosto breve al punto che oggi l’azienda che le produce, ovvero Pop Mart, vale in Borsa più di quanto valgano le ben più famose Hasbro e Mattel statunitensi sommate: a dirlo è una recente analisi del Financial Times che stima – e ci torneremo dopo – per l’azienda un valore di 40 miliardi di dollari.

Per comprendere meglio il fenomeno Labubu – e in tal senso vi invitiamo a recuperare questo nostro approfondimento pubblicato poche settimane fa – è bene partire dal principio precisando a tutti i meno avvezzi ai social e al mondo digitale che si tratta semplicemente di bamboline che raffigurano grotteschi e “spaventosi” mostri animaleschi con denti aguzzi e sorrisi malefici: il loro arrivo sul mercato non è facile da identificare, ma sappiamo per certo che il fenomeno social è scoppiato nell’ultimo anno grazie soprattutto a TikTok.

A differenza di quanto si potrebbe pensare – trattandosi di fatto di bambole e peluche, tendenzialmente pensati per i bambini -, il fenomeno Labubu ha presto attirato l’attenzione soprattutto dei giovani adulti e degli adulti, raggiungendo anche alcune star mondiali (tra cui citiamo solamente Dua Lipa e Rihanna, per fare un paio di nomi) che hanno sfoggiato le loro bamboline in diverse occasioni pubbliche.

Grosse in media come dei semplici portachiavi, le bambole Labubu vengono spesso vendute in quelle chiamate “mistery box” che non permettono all’acquirente di conoscerne l’effettivo contenuto fino al momento in cui, dopo l’acquisto, non aprono la scatola, alimentando il desiderio dei collezionisti: vendute all’incirca a 10 dollari a box, sui mercati secondari (come Vinted, Ebay e i vari marketplace simili) arrivano a costare più del quadruplo, con il massimo raggiunto – almeno, fino ad oggi – di 167mila dollari (circa 144mila euro) in una recente asta per un pezzo unico.

Gli effetti economici del fenomeno Labubu: l’azienda ha una capitalizzazione maggiore di Hasbro e Mattel sommate

Insomma, dai social le bambole Labubu si sono guadagnate l’interesse di migliaia e migliaia di veri e propri appassionati e collezionisti tanto che ad oggi Pop Mart vanta ben 130 negozi in giro per il mondo e 192 distributori automatici (senza contare quelli che si trovano in Cina): famose ormai le scene di lunghissime code e vere e proprie risse tra acquirenti per acquistare l’ultima serie prodotta, tanto che l’azienda recentemente è stata costretta a chiudere temporaneamente i negozi fisici di Londra e Seul proprio per via della calca che stava diventando pericolosamente feroce.

Ma quel è di fatto l’effetto di tutto questa fama per le bamboline Labubu? La risposta ce la dà, appunto, il Financial Times che ha stimato ad oggi il giro d’affari attorno ai peluche con i denti aguzzi vale circa 2 miliardi di dollari: Pop Mart, quotata in borsa nel 2020, oggi vale qualcosa come 40 miliardi di dollari che è nettamente superiore al valore sommato di Hasbro e Mattel e il suo fondatore – il cinese Wang Ning – vanta un patrimonio personale di 21 miliardi che l’ha reo il 12esimo uomo più ricco della Cina.