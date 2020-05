Lacazette inala gas da un palloncino/ Forse Hippy Crack: il francese è nei guai

Pubblicità

Alexandre Lacazette e il palloncino. L’attaccante francese ci ricasca: i tabloid inglesi stanno dando grande risalto alle immagini del diretto interessato che inala qualche gas non conosciuto (nel senso che non sappiamo di cosa si trattasse) da un palloncino. “Balloonacy” titola a chiare lettere il Mirror nella sezione sport; l’Arsenal ha già detto di voler prendere molto seriamente la cosa ma in maniera privata, dunque nessuna speculazione circa la sostanza contenuta e quello che succederà a Lacazette. Dalle prime indiscrezioni però sembra possa nuovamente trattarsi di Hippy Crack: si tratta di una sostanza che in Gran Bretagna è legale tanto da venire utilizzata anche come analgesico, ma provoca effetti euforizzanti e soprattutto sarebbe difficilmente consentita ad un calciatore professionista. Fosse quello, Lacazette sarebbe tornato ad assumere tale sostanza a quasi 18 mesi di distanza dalla prima volta.

Pubblicità

LACAZETTE INALA GAS DA UN PALLONCINO

All’epoca infatti l’attaccante francese dell’Arsenal era stato pescato a inalare Hippy Crack in compagnia di Pierre-Emerick Aubameyang, Mesut Ozil, Sehad Kolasinac e Matteo Guendouzi; la dirigenza dei Gunners non l’aveva presa benissimo. La recidiva potrebbe ora costare salata all’attaccante, che potrebbe rischiare una multa o un’esclusione dalla squadra per un certo periodo, compreso ovviamente il rientro in campo dopo la pandemia da Coronavirus. Solitamente però comportamenti di questo genere possono portare anche ad una cessione, soprattutto se ripetuti: magari Lacazette sarebbe venduto comunque al termine della stagione 2019-2020, ma questo guaio potrebbe metterlo insindacabilmente alla porta. Un’occasione anche per qualche squadre italiana? Il profilo del transalpino è stato seguito parecchio dai nostri club, anche prima che il bomber si trasferisse dal Lione all’Arsenal; un’eventuale cessione a prezzo di saldo può allora fare le fortune di alcuni club, magari della Juventus o dell’Inter per non parlare della Roma, che è sempre alla ricerca di un ideale vice Dzeko e in Lacazette troverebbe una punta anche titolare. Staremo a vedere…



© RIPRODUZIONE RISERVATA