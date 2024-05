L’AcchiappaTalenti, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: 5 famosi talent scout a caccia di artisti

L’acchiappatalenti, anticipazioni e diretta prima puntata 10 maggio 2024

Milly Carlucci non smette di stupire e, venerdì 10 maggio 2024, è pronta a sorprendere il pubblico con la prima puntata del nuovo show dal titolo “L’acchiappatalenti“. In diretta, dall’Auditorium Rai del Foro Italico dove, per l’occasione, lo studio di Ballando con le stelle è stato trasformato nello studio del nuovo show di Raiuno, Milly Carlucci, con una squadra formata da grandi professionisti, andrà a caccia del vero talento. Quella di oggi è la prima di cinque puntate di un programma che ha tutte le caratteristiche di un vero e proprio talent show.

L’obiettivo del programma, infatti, è portare sul palco il vero talento che è al centro del format come ha spiegato Milly Carlucci. “I cinque “acchiappatalenti“ devono scegliere “al buio“, potendolo vedere soltanto per quindici secondi, il talento con il quale poi dovranno preparare un numero ed esibirsi insieme nella finale”, le parole della conduttrice ai microfoni del Quotidiano.net.

L’acchiappatalenti: come funziona il nuovo talent show di Raiuno

Il compito di cercare il vero talento in ogni puntata de “L’acchiappatalenti” spetta a cinque talent scout. Tale ruolo è stato affidato a Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara che, muniti di un martelletto simile a quello dei battitori d’asta, dovranno scegliere il proprio talento basandosi su una clip di presentazione e 15 secondi di esibizione. Ogni acchiappatalento, poi, sarà il protagonista di una vera arringa per convincere il pubblico e la giuria che darà un voto da zero a 10 alla sua capacità di individuare e promuovere il talento scelto e anche alla sua affinità artistica, ma chi è la giuria?

Il ruolo di giudici del nuovo programma di Milly Carlucci è stato affidato a Simona Ventura che, in passato, ha ricoperto tale suolo nei talent show Music Farm e X Factor; Francesco Facchinetti che nella vita è un vero talent scout avendo seguito o continuando a seguire artisti del calibro di Irama, Mr. Rain, Frank Matano, Rocco Hunt, Fedez, Emis Killa; Flavio Insinna che, invece, ha ricoperto il ruolo di giudice nel programma Il cantante mascherato. Dopo la prima fase durante la quale i talenti si esibiscono e viene stilata una classifica provvisoria, nella seconda parte, ad ogni acchiappatalenti, viene proposto un cambio al buio con un altro talento a cui spetterà la scelta finale. Il vincitore della puntata accederà così alla finale dell’8 giugno.

Come vedere in diretta streaming L’acchiappatalenti

Un format tutto nuovo per la prima serata del venerdì di Raiuno che trasmette, in diretta televisiva L’Acchiappatalenti, a partire dalle 21.30 del 10 maggio. Come per tutti i programma Rai, inoltre, è disponibile anche la diretta in streaming con Raiplay, disponibile come sito o come applicazione scaricabile su ogni dispositivo mobile.











