Lacci/ Su Rai 3 il film di Daniele Luchetti con Luigi Lo Cascio

Lacci, film di Rai 3 diretto da Daniele Luchetti

Lacci va in onda oggi, venerdì 2 settembre, a partire dalle ore 21.25 su Rai 3. Si tratta di un film drammatico e sentimentale prodotto in Italia nel 2020 da Beppe Caschetto e diretto da Daniele Luchetti. Per il cast è stato fondamentale il contributo di Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando e Alba Rohrwacher.

Tratto da un romanzo di successo scritto da Domenico Starnone quest’ultimo ha collaborato con Luchetti e Francesco Piccolo alla stesura della sceneggiatura. Il film è stato prodotto da IBC Movie e Rai Cinema e distribuito in Italia da 01 Distribution.

Lacci, la trama del film

Il film Lacci è ambientato a Napoli agli inizi degli anni ’80 e vede al centro delle vicende due ragazzi di nome Aldo e Vanda. I due sono marito e moglie e hanno avuto nel corso della relazione due figli di nome Sandro e Anna. Aldo lavora per un’emittente radiofonica e una sera decide di svelare alla moglie un impensabile segreto che sconvolgerà la vita di tutta la famiglia.

L’uomo infatti racconta di essersi probabilmente innamorato di una sua collega di lavoro e di aver avuto anche diversi rapporti sessuali con lei, tradendo quindi Vanda. La donna in preda alla rabbia decide senza batter ciglio di cacciarlo di casa senza pensare a quali sarebbero potute essere le conseguenze. Nel frattempo Aldo decide di concentrarsi unicamente sulla nuova relazione e decide di condividere la propria vita a Roma insieme a Lidia.

Da questo momento in poi per Vanda inizieranno una lunga serie di tormenti derivanti dalla mancanza del marito che renderanno la vita di tutti piuttosto difficile. Dopo alcuni mesi dopo la separazione infatti si presenta presso il posto di lavoro di Aldo con l’intento di convincerlo a tornare con lei. L’uomo però spiega senza troppi giri di parole di essersi ormai innamorato di Lidia e di non voler tornare sui suoi passi. Anche quando Aldo decide di far visita ai propri figli la donna non coglie l’occasione per riprovarci ma viene nuovamente respinta dall’ex marito.

Vanda a questo punto perde ogni razionalità e aggredisce non solo Aldo ma anche Lidia. Dopo questo evento l’uomo decide di abbandonare i propri figli lasciando che l’affido fosse esclusivo in favore della madre che però da sempre maggiori segni di squilibrio. Vanda infatti tenta addirittura di suicidarsi ma salvo qualche ferita non riesce nell’intento. Dopo diverso tempo e quando i figli sono ormai cresciuti inizia un lento e difficile percorso di riavvicinamento tra Aldo, Sandro e Anna.

Quest’ultima tra i due è quella che risente di più della rottura familiare e cerca più volte di capire se ci sia la possibilità di ritornare ad essere la famiglia felice di una volta. Alla fine, Aldo sceglie di tornare con Vanda per ripristinare la serenità dei propri figli. Nonostante il tentativo, negli anni a seguire i tradimenti da parte di Aldo continueranno finché i figli, ormai cresciuti, dimostreranno tutto i loro disprezzo distruggendo la casa di famiglia.

