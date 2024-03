Lacerenza candidato centrosinistra a Elezioni Regionali Basilicata 2024/ “Unisce progressisti e riformisti”

Domenico Lacerenza è il candidato del centrosinistra alle Elezioni Regionali Basilicata 2024, in programma il 21 e il 22 aprile. A sostenerlo, come riportato da Repubblica, sarà una coalizione composta da Pd, M5S, Avs e +Europa e Basilicata Casa Comune. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore. “Siamo soddisfatti, abbiamo individuato una candidatura che unisce il campo progressista e riformista. Siamo aperti a tutte le forze che insieme a noi vogliono archiviare 5 anni di governo della destra in Basilicata”, ha affermato Giovanni Lettieri, segretario regionale dei dem lucani.

L’oculista di 66 anni, direttore di dipartimento all’ospedale San Carlo di Potenza, non ha esitato ad accettare la proposta del centrosinistra. “È arrivata nel pomeriggio, dopo che avevo fatto otto interventi chirurgici. Ne ho parlato con mia moglie e i miei due figli, che mi hanno detto ‘Vai!’”, ha raccontato. “Per me, che mi sono sempre dedicato alla professione di medico a tempo pieno, è il primo incarico politico: mi impegnerò al massimo per essere all’altezza”.

Lacerenza candidato centrosinistra a Elezioni Regionali Basilicata 2024: il progetto

A Domenico Lacerenza, candidato del centrosinistra alle Elezioni Regionali Basilicata 2024, è stato chiesto, come si legge in una nota congiunta di Pd, M5S, Avs e +Europa e Basilicata Casa Comune, di offrire “la sua disponibilità quale interprete di un solido progetto politico e sociale per imprimere una svolta nell’amministrazione della regione Basilicata”.

La sfida primaria sarà sicuramente quella che riguarda il suo settore, ovvero quello della sanità. “L’agenda di governo regionale che propone questa coalizione, forte della candidatura di Lacerenza, prevede in primo luogo di offrire una sanità di qualità a tutti i cittadini lucani: una sfida essenziale per rilanciare un territorio che ha sofferto profondo disagio per ciò che attiene la fruizione del diritto alla salute e il diritto alle cure”, aggiungono. Non è ancora chiaro se nella coalizione ci sarà anche Azione, che non era presente al tavolo: “Decideremo nei prossimi giorni”.

