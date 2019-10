Lacocina di Popolla Alessandro Borghese 4 ristoranti/ Gaeta, il baccalà pastellato…

Massimo è il titolare di Lacocina di Popolla che si trova a Gaeta e che stasera, 15 ottobre 2019, sarà protagonista di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. L’uomo è anche il cuoco, mentre in sala troviamo Anna sempre pronta ad esaudire i desideri dei commensali presenti. Il locale è stato aperto nove anni fa e si trova in una zona che un tempo era considerata poco raccomandabile, ma che negli anni ha visto una totale riqualificazione anche grazie a lo stesso. Ci troviamo immersi in una location classica con una cucina a vista e una sala molto grande. L’arredamento è composto da pietre e sono numerosi gli oggetti appesi alle pareti che fanno pensare a diversi momenti storici del passato della città.

Lacocina di Popolla, Alessandro Borghese 4 ristoranti, cosa si mangia?

Interessante è scoprire anche cosa si mangia a Lacocina di Popolla, protagonista della puntata di oggi di Alessandro Borghese 4 ristoranti. Ai fornelli troviamo Massimo, che è anche il titolare del locale, che pratica una scelta stilistica molto genuina e verace. Il piatto principale è il pesce, sfruttando quello che mette a disposizione lo straordinario territorio. Sono speciali però anche le verdure e i legumi, cotti seguendo ricette della tradizione. Attenzione però perché l’asso nella manica è il baccalà pastellato con la scarola, per il quale molte persone decidono anche di fare chilometri e chilometri pur di riassaggiarlo dopo averlo provato la prima volta.

