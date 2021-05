Lacrime di gioia, ne esistono quattro tipi/ Affettive, emotive, liberatorie e…

Quante volte abbiamo utilizzato o sentito usare l’espressione “lacrime di gioia” accompagnata a un pianto liberatorio di qualcuno? Probabilmente sono così tante da risultare innumerevoli. Ebbene, recentemente il mondo della scienza ha scoperto e reso noto che esistono addirittura quattro differenti tipologie di pianto connesse a emozioni positive. A condurre tale lavoro di ricerca è stata la Cornell University, che ha rivelato l’esistenza di quattro situazioni differenti che ci inducono a piangere di fronte ad accadimenti positivi.

La prima di queste quattro tipologie è quella delle lacrime d’affetto, quelle che sgorgano spontaneamente di fronte a una parola, un abbraccio, un gesto speciale da parte di qualcuno a noi caro. Si possono palesare anche quando teniamo un bambino tra le nostre braccia, quando il nostro animale domestico fa qualcosa di dolce o corre incontro a noi per salutarci dopo qualche tempo che non ci vedeva. In questi casi siamo felici, ma anche se ridiamo, non possiamo fare a meno di emozionarci e lasciare le lacrime libere di rigare il nostro volto.

GLI ALTRI TRE TIPI DI LACRIME DI GIOIA

La seconda tipologia di lacrime di gioia individuata nella ricerca scientifica sopra menzionata riguarda quelle liberatorie a seguito del raggiungimento di un trionfo in ambito sportivo e non solo (anche lavorativo o di vita quotidiana), specialmente dopo che numerosi e irreplicabili sforzi sono stati profusi per il suo conseguimento. Vi sono poi le lacrime generate dalla bellezza (terzo tipo): alcuni esempi? L’emozione di un’alba o di un tramonto al mare o in montagna, assistere a uno spettacolo teatrale o a un film che ci coinvolge emotivamente, visionare dal vivo la nostra opera d’arte preferita o il nostro idolo, sia esso musicale, sportivo, artistico e così via. Infine, la quarta e ultima tipologia di lacrime di gioia riguarda quelle che si manifestano dopo momenti di risate condivise, solitamente accompagnate da un dolore al ventre. In conclusione, ogni volta che piangiamo di gioia significa che psicologicamente stiamo facendo del bene al nostro benessere interiore e, di conseguenza, abbandonarsi alle lacrime non deve essere vissuto come un indice di debolezza, bensì di forza.

