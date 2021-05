Ladri di case/ Video Avvocato non paga affitto, iracheno minaccia la proprietaria

Nella puntata di “Fuori dal Coro” andata in onda nella serata di oggi, martedì 18 maggio 2021, si è tornati a parlare della questione “ladri di case”, ovvero di quegli inquilini che non pagano l’affitto e continuano a occupare gli appartamenti nonostante i provvedimenti giudiziari nei loro confronti. Il primo caso affrontato è quello di un avvocato di Milano, che non paga l’affitto da due anni e mezzo. Il proprietario dell’alloggio, un taxista, afferma: “Il mio lavoro da quando c’è il Coronavirus si è praticamente azzerato. Ho bisogno della casa, ho due figlie di tre e nove anni”.

Franco Battiato è morto/ Pippo Baudo: "Se ne va un poeta della nostra Sicilia"

Il legale ha accumulato oltre 20mila euro di affitti non corrisposti e ricevuto due intimazioni di sfratto, una convalida di sfratto, un pignoramento e un decreto ingiuntivo per il pagamento degli arretrati. Filmato dall’inviato della trasmissione (inizialmente sotto mentite spoglie) con una telecamera nascosta, l’avvocato ha asserito che il comportamento di chi non paga il canone d’affitto è “delinquenziale“. Cosa consiglierebbe, lui, da legale, a un inquilino moroso? “Vai avanti a non pagare fintanto che non ti sbattono fuori. Il disfunzionamento della giustizia me lo consente? Io ne approfitto. Se anche mi danno lo sfratto oggi, fino al prossimo anno non sono fuori”.

Sebastian Gazzarrini, chi è?/ Da You Tube alle Iene: i suoi scherzi garanzia di...

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DEL SERVIZIO

LADRI DI CASE, IRACHENO MINACCIA DI MORTE LA PROPRIETARIA

Nel prosieguo di “Fuori dal Coro”, programma condotto dal giornalista Mario Giordano, è stato analizzato un secondo caso legato ai ladri di case, ovvero quello di un richiedente asilo che occupa abusivamente la casa della signora Antonia, 70 anni, nonostante abbia ricevuto uno sfratto per morosità. L’alloggio è ubicato in pieno centro a Bolzano e sono stati i servizi sociali a persuadere la proprietaria ad affittarglielo: lui, però, non ha mai pagato e le deve oltre 22mila euro. La donna è disperata: “Mi cadono i denti, i molari mi fanno male, non ho i soldi per andare dal dentista”. Pizzicato dalle telecamere di Rete 4 mentre consegna una mazzetta di soldi a un amico, l’iracheno ha minacciato telefonicamente la proprietaria, dicendo le seguenti parole, estrapolate dalla registrazione audio mandata in onda: “Se tu ti avvicini a casa mia, io sparo”. Successivamente, raggiunto dall’inviata della trasmissione, ha finto di non parlare italiano, affermando solo: “Via la telecamera, io non parlo italiano”.

Giovanni Galli, video scherzo Iene/ La figlia Carolina: "Ho fatto un sextape con il mio..."

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DEL SERVIZIO



© RIPRODUZIONE RISERVATA