LADRI DI IPHONE SVALIGIANO MAGAZZINO A BRESSO/ Milano, maxi-furto e fuga rocambolesca

Maxi-furto di iPhone nell’area industriale di Bresso, in provincia di Milano. Come riportato da TgCom24, intorno alle 5 di oggi, martedì 17 novembre, un magazzino è stato assaltato da una banda di ladri che hanno deciso di approfittare dell’oscurità per andare a caccia di melafonini. Si tratta con ogni probabilità di un piano studiato nei minimi dettagli da parte dei rapinatori che, per concedersi tutto il tempo necessario a svaligiare il magazzino, hanno provveduto a creare un vero e proprio blocco stradale con auto, furgoni e chiodi, così da dedicarsi in tutta tranquillità al furto degli smartphone della casa Apple. Una rapina “spettacolare” quella compiuta nel Milanese, con i banditi che per fare irruzione nel magazzino non c’hanno pensato due volte a sfondare la saracinesca utilizzando come ariete un furgone.

LADRI DI IPHONE SVALIGIANO MAGAZZINO A BRESSO

Per portare via l’importante carico di iPhone, la banda, come detto, ha studiato tutto nei dettagli. Occupando la carreggiata con altri quattro furgoni e un’auto, nonché spargendo sull’asfalto centinaia di chiodi, la banda si è infatti “coperta la fuga”, guadagnando minuti preziosi sui carabinieri. Una volta assicuratosi il bottino, i fuorilegge si sono dileguati dirigendosi verso il vicinissimo imbocco dell’autostrada A4. Come riferito da TgCom24, gli inquirenti si sono recati sul posto per studiare la scena del crimine e hanno già acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza del magazzino. Il prossimo passo sarà quello di ottenere anche le registrazioni delle telecamere pubbliche e dei privati che insistono nella zona, così da tentare di individuare possibili indizi in grado di far risalire alla banda di ladri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA